"Szczepimy się. Jesteśmy bezpieczni" - już niedługo takie rządowe certyfikaty mogą pojawić się na drzwiach barów, restauracji, kawiarni, zakładów fryzjerskich, sklepów, siłowni, sal zabaw. O ile pracownicy tych firm zaszczepią się. Rząd chce pomóc w organizacji szczepień w małych przedsiębiorstwach.

Już niebawem uruchomiony ma być specjalny internetowy formularz, przez który pracodawcy - właściciele małych firm, będą mogli zgłosić chęć zaszczepienia swoich pracowników.

Wystarczy, że szef poda, że ma 5-10 osób chętnych - poda kod pocztowy firmy lub pracowników, a Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych wyśle to zgłoszenie do najbliższego punktu szczepień, by jak najszybciej zorganizowało takie grupowe szczepienia.

W zamian firma dostanie możliwość oznakowania się rządowymi naklejkami, że pracownicy są zaszczepieni, a klient może czuć się bezpieczny.

Urzędnicy nie kryją, że to może zmobilizować pracodawców, by wywierali presję na swoich pracowników, by zaszczepili się. Jak mówią: każdemu w restauracji powinno zależeć, żeby nie było kolejnego lockdownu.