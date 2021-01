Szczepionka firmy Moderna, zwana mRNA-1273, powinna chronić przed brytyjskim i południowoafrykańskim wariantem koronawirusa - podał amerykański koncern w oświadczeniu.

Zdj. ilustracyjne / PIROSCHKA VAN DE WOUW / PAP/EPA

W oświadczeniu podkreślono, że koncern będzie pracować nad podawaniem dodatkowej, trzeciej dawki, aby jeszcze bardziej zwiększyć ochronę przed nowymi wariantami.

"Badanie nie wykazało istotnego wpływu na poziomy przeciwciał przeciwko wariantowi B.1.1.7 w porównaniu z mutacjami wcześniejszymi" - oświadczyła Moderna, odnosząc się do wariantu brytyjskiego. Zaobserwowano natomiast "sześciokrotne zmniejszenie" poziomów przeciwciał przeciwko wariantowi z Republiki Południowej Afryki (B.1.351), jednak mimo to poziomy przeciwciał "pozostają powyżej poziomu, który niezbędny jest do zapewnienia ochrony" - podkreśliła Moderna.



Jesteśmy zachęceni tymi nowymi danymi, które wzmacniają nasze przekonanie, że szczepionka Moderna przeciwko Covid-19 powinna chronić przed nowymi wariantami - powiedział szef Moderny Stephane Bancel, cytowany w komunikacie prasowym. Ale na wszelki wypadek (...) testujemy jeszcze wzmocnienie szczepionki przeciwko wariantowi z RPA - wyjaśnił.



Firma zamierza także przetestować wpływ aplikowania trzeciej dawki już istniejącej szczepionki.