Osiągnęliśmy nasz cel w strategii szczepień, jakim było zaaplikowanie co najmniej jednej dawki 70 proc. dorosłej populacji UE w lipcu - powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"UE dotrzymała słowa (...). Naszym celem było zapewnienie ochrony 70 proc. dorosłych w Unii Europejskiej przynajmniej jedną dawką szczepionki w lipcu. Dziś (we wtorek) osiągnęliśmy ten cel. Aż 57 proc. dorosłych otrzymało już pełną ochronę w postaci dwóch dawek" - oświadczyła von der Leyen.



Zwróciła uwagę, że liczby te "plasują Europę w światowej czołówce" i zaapelowała jednocześnie o "kontynuowanie wysiłków".



"Wariant Delta jest bardzo niebezpieczny. Dlatego wzywam wszystkich - którzy mają taką możliwość - do zaszczepienia się. Dla własnego zdrowia i ochrony innych. UE będzie nadal dostarczać wystarczającą ilość szczepionek" - zapewniła przewodnicząca KE.





Szczepienia w Polsce

Z danych przedstawionych we wtorek wynika, że w Polsce wykonano do tej pory 33 mln 843 tys. 941 szczepień przeciw Covid-19. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 17 mln 40 tys. 924 osoby. Dzienna liczba szczepień to 67 tys. 33 iniekcje.



Łącznie do Polski dostarczono dotąd 40 mln 832 tys. 480 dawek. Liczba dawek dostarczonych do punktów to z kolei 34 mln 517 tys. 410.



Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw Covid-19, zutylizowano 72 tys. 996 dawek. Zgłoszono 13 tys. 645 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Ostatniej doby wykonano ponad 42,4 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, w tym 29,8 tys. testów antygenowych - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Wykryto 106 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.



Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 18 443 038 próbek pobranych od 18 047 826 osób.



Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 4 125 028 badań.



Łącznie od marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2 882 327 przypadków. Zmarło 75 249 chorych z Covid-19.