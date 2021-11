Rząd Izraela zdecydował o poddaniu szczepieniom przeciwko Covid-19 dzieci w wieku 5 do 11 lat - poinformowało tamtejsze ministerstwo zdrowia. Data rozpoczęcia szczepień w tej grupie wiekowej nie została jeszcze podana.

Izrael: Rząd zdecydował o szczepieniach przeciwko Covid-19 dzieci w wieku 5-11 lat / ATEF SAFADI / PAP/EPA

W zeszłym tygodniu Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła awaryjne zastosowanie szczepionki Pfizera i BioNTech dla tej grupy wiekowej w dawce zawierającej 10 mikrogramów preparatu. Osobom w wieku 12 lat i starszym podawana jest dawka zawierająca 30 mikrogramów preparatu.



Pfizer i BioNTech zapewniają, że ich szczepionka wykazała 90,7 proc. skuteczności przeciwko Covid-19 w badaniu klinicznym z udziałem dzieci w wieku od 5 do 11 lat.



"Większość ekspertów w naszej komisji była zdania, że korzyści płynące ze szczepienia tej grupy wiekowej przewyższają jakiekolwiek ryzyko" - napisano w oświadczeniu izraelskiego ministerstwa zdrowia.



W Izraelu jest 1,2 mln dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Sondaż opinii publicznej w tym kraju z zeszłego tygodnia wykazał, że 27 proc. rodziców dzieci poniżej 12. roku życia zdecydowałoby się na podanie swojemu dziecku szczepionki, 33 proc. sprzeciwia się, 40 proc. jest niezdecydowanych.



Technologia z testów na Covid-19 wykorzystana w pierwszych na świecie testach ciążowych na ślinę

Kilka dni temu poinformowano, że firma medyczna Salignostics z Jerozolimy opracowała pierwszy na świecie test wykrywający ciążę po analizie składu śliny, wykorzystujący technologię użytą w testach na Covid-19. Produkt trafi na rynek na początku przyszłego roku - zaznaczał "The Times of Israel".



Mający 95-procentową skuteczność test o nazwie SaliStick przeszedł pomyślnie procedurę badań klinicznych w Izraelu, przeprowadzoną na 300 kobietach. Firma wszczęła proces zatwierdzania produktu przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków oraz starania o nadanie prawa do stosowania znaku CE Unii Europejskiej.



"To bardzo zachęcające, że technologia, która została opracowana i udoskonalona, aby pomóc nam radzić sobie z pandemią koronawirusa, może być dalej rozwijana, przynosząc korzyść kobietom i ich rodzinom na całym świecie" - powiedział założyciel i zastępca dyrektora generalnego Salignostics, dr Guy Krief.