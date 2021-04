Osoby powyżej 30 roku roku życia od 25 kwietnia mają dostać możliwość zapisywania się na szczepienia przeciwko Covid-19 - wynika z wypowiedzi koordynatora rządowego programu szczepień Michała Dworczyka. Nie będą to jednak zapisy od razu dostępne dla każdego.

Najpierw przywilej wybrania sobie terminu szczepienia dostaną te osoby powyzej 30 roku życia, które na początku roku zgłosiły chęć przyjęcia preparatu przeciwko Covid-19. Ma to być dla nich nagroda.



Uruchomimy priorytetową rejestrację 30- i trzydziestokilkuletnich osób, króre zgłosiły się za pośrednictwem formularza jako osoby gotowe do zaszczepienia między styczniem a marcem - mówi Michał Dworczyk.



W najbliższy poniedziałek prawo zapisywania się na szczepienie dostaną osoby z rocznika 1962. Dzień później będą mogły zgłaszać się osoby z kolejnych roczników - aż do 24 kwietnia, kiedy zapisywać się będą urodzeni w 1973 roku. Po nich przyjdzie czas na 30-latków, którzy wcześniej wyrazili chęć zaszczepienia się, a następnie na osoby pozostałe.

Wykonano ponad 7 mln szczepień

Przypomnijmy, że szczepienia w Polsce rozpoczęto 27 grudnia minionego roku. Pierwszą szczepioną grupą społeczną byli lekarze, pielęgniarki i personel medyczny. Rejestracja na szczepienia seniorów 70+ zaczęła się w styczniu. W następnej kolejności 11 marca ruszyły zapisy na szczepienia dla osób w wieku 69 lat, 18 marca dla osób w wieku 68 i 67 lat, 22 marca dla osób w wieku 66 i 65 lat. Z kolei 23 marca rozpoczęły się zapisy dla osób urodzonych w latach 1957-1961, czyli dla seniorów powyżej 60 lat.



W ciągu ostatniej doby zaszczepiono kolejne 244 tys. osób. Łączna liczba wykonanych szczepień to już ponad 7,2 mln, a pierwszą dawkę otrzymało przeszło 5 mln pacjentów.