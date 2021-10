Mamy 2 118 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało we wtorek MZ. Nie żyje 49 osób. Dla porównania: w ubiegły wtorek zakażeń było 1325.

Punkt poboru wymazów do badań na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w Słubicach / Lech Muszyński / PAP

Nowe zakażenia, o których poinformował we wtorek resort, wykryto u osób z województw: lubelskiego (493), mazowieckiego (326), podlaskiego (234), pomorskiego (150), zachodniopomorskiego (132), łódzkiego (108), małopolskiego (99), dolnośląskiego (94), warmińsko-mazurskiego (92), podkarpackiego (78), śląskiego (75), wielkopolskiego (65), kujawsko-pomorskiego (61), świętokrzyskiego (34), lubuskiego (25) i z opolskiego (20).





W szpitalach przebywają 2 615 osoby z Covid-19, w tym 239 pacjentów podłączonych do respiratorów - podało we wtorek 12 października Ministerstwo Zdrowia. 12 września hospitalizowanych było 675 chorych z koronawirusem. Dla pacjentów przygotowano 7 551 łóżek i 795 respiratorów.



Na kwarantannie przebywa 104 753 osób. Do tej pory wyzdrowiało 2 670 180 zakażonych.





W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce 19 633 725 osób - podano we wtorek na stronach rządowych.



Liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciw Covid-19 wynosi 37 991 723 osoby. W pełni zaszczepionych jest 19,6 mln osób. Trzecią dawkę przyjęło 122 705 osób. Dawkę przypominającą - 344 340 osób. Łącznie do Polski dostarczono 67



462 960 dawek szczepionki, z czego do punktów trafiło 40 677 010 dawek. Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw Covid-19, zutylizowano 503 673 dawki.



Zgłoszono 15 728 niepożądanych odczynów poszczepiennych.





Ostatniej doby wykonano ponad 42,8 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, w tym 26 956 testów antygenowych - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Wykryto 2118 nowych zakażeń koronawirusem.



Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 21 334 099 próbek pobranych od 20 913 643 osób. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd zyskali takie uprawnienia, zlecili 4 348 467 badań.



Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2 925 425 zakażeń. Zmarło 75 918 osób z Covid-19.