Próbki pobrane w czerwcu i lipcu od mieszkańców woj. śląskiego zakażonych koronawirusem wskazały, że dominuje tam wariant delta – zwany też indyjskim – wykazali naukowcy zajmujący się sekwencjonowaniem patogenu w ramach projektu badawczego.

Likwidacja szpitala tymczasowego w hali Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach / Andrzej Grygiel / PAP

Badania od lutego prowadzą Laboratorium Genetyczne Gyncentrum w Sosnowcu i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.



Aby zobaczyć, jak zmienia się dynamika zakażeń w woj. śląskim wariantami uznanymi za tzw. alarmowe, naukowcy Gyncentrum przebadali 17 próbek pobranych od pacjentów w czerwcu i lipcu tego roku. Okazało się, że jedyne występujące w nich mutacje to alfa i delta - oba należące do wariantów alarmowych. Badania wykazały, że odpowiedzialny za trzecią falę zakażeń w Polsce wariant alfa został wyparty przez jeszcze bardziej zakaźną mutację delta. O ile ten pierwszy dominował jeszcze w czerwcu, w lipcu był już nieobecny.

Delta rozprzestrzenia się coraz szybciej



"Na 10 pochodzących z lipca próbek, wszystkie zawierały wariant delta. Wariant ten szybko się rozprzestrzenia, już widzimy wzrost odnotowywanych zakażeń w Polsce. Najlepszą i jedyną ochroną przed ciężkim przebiegiem COVID-19 pozostają szczepienia. W ten sposób dbamy nie tylko o swoje zdrowie, ale także o innych. Najmłodsza osoba, u której wykryliśmy wariant delta to 11-letnie dziecko, które z racji wieku nie mogło jeszcze zostać zaszczepione" - powiedziała zastępca szefa Laboratorium Genetycznego Gyncentrum Emilia Morawiec.



Dzięki stałemu monitorowaniu pojawiających się sekwencji można lepiej zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa i identyfikować ogniska nowych mutacji. W Wielkiej Brytanii sekwencjonowaniu poddaje się co drugą próbkę. W Polsce na taką skalę badań się nie prowadzi, ale już w tej chwili Gyncentrum ma możliwość sprawdzania wariantów w 4 tys. próbek tygodniowo. Do tej pory w laboratorium sekwencjonowaniu poddano już 900 próbek.



Badania nad zróżnicowaniem genetycznym koronawirusa odpowiedzialnego za zakażenia w regionie śląskim przynoszą wiedzę na temat przebiegu, charakteru i dynamiki zakażeń na terenie Śląska. Dane te zasilają także międzynarodowe bazy, takie jak GISAID, Nextstrain, czy Europejskie Archiwum Nukleotydów (ENA), które monitorują występowanie różnych wariantów genetycznych wirusa SARS-CoV-2 i grypy na świecie.

Najnowsze dane z Polski

Badania potwierdziły 167 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło pięć osób z Covid-19 - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.



Resort podał, że nowe przypadki dotyczą osób z województw: małopolskiego (24), podkarpackiego (21), mazowieckiego (15), lubelskiego (14), pomorskiego (14), śląskiego (12), kujawsko-pomorskiego (9), podlaskiego (9), wielkopolskiego (9), dolnośląskiego (8), warmińsko-mazurskiego (7), lubuskiego (5), opolskiego (4), zachodniopomorskiego (4), łódzkiego (3), świętokrzyskiego (3). Nie żyje pięć osób. W sumie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2 882 630 przypadków. Zmarło 75 257 osób z Covid-19.



Polska skala szczepień

W Polsce od końca grudnia, gdy rozpoczęto szczepienia przeciw Covid-19, wykonano ponad 34 mln zastrzyków - wynika z ostatnich danych rządowych. Liczba w pełni zaszczepionych przekroczyła 17,2 mln osób.



Z czwartkowego raportu szczepień wynika, że wykonano dotąd dokładnie 34 096 548 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli preparatem J&J lub dwoma dawkami innych dopuszczonych w UE szczepionek jest 18 192 439 osób.



Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw Covid-19, zutylizowano 161 555 dawek. Zgłoszono 13 754 niepożądane odczyny poszczepienne.



Łącznie do Polski dotarło 46 170 230 dawek. Liczba dawek dostarczonych do punktów wynosi 36 563 265.



W czwartek do kraju dotarło kolejne 580 tys. dawek szczepionki firmy AstraZeneca. W tym tygodniu spodziewane są jeszcze dostawy 219 tys. szczepionek Moderny i 187 tys. dawek od firmy Jannsen.