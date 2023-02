Arkady Kubickiego to wyjątkowa konstrukcja. Powstała w latach 20. XIX wieku, zaprojektowana, jak sama nazwa mówi, przez Jakuba Kubickiego.

Kubicki stworzył konstrukcję, która miała rozwiązać pewien problem - mówi reporterce RMF FM Tomasz Drapała, kustosz działu edukacji Zamku Królewskiego w Warszawie. Problem polegał na tym, że trzeba było połączyć dwie przestrzenie: ogród górny, który jest na skarpie i nowo powstały ogród dolny. Natomiast pomiędzy tymi ogrodami biegła ulica.

Była to ważna dla Warszawy ulica Boczna, która łączyła tereny nadwiślańskie. Jak to zrobić, żeby połączyć dwa ogrody, dwa tereny, a jednocześnie zachować ważną ulicę?

Architekt nie mógł poprowadzić tej ulicy podziemnym tunelem, dlatego postanowił zbudować tunel naziemny - wyjaśnia Tomasz Drapała. A więc Arkady Kubickiego pierwotnie były naziemnym tunelem, który przykrywał ulicę Boczną. I właśnie tędy, wewnątrz Arkad Kubickiego, jeździły powozy, karety. Ludzie spacerowali, arkady były zamknięte ogrodzeniem, a więc ta przestrzeń ogrodowa była oddzielona od ulicy.

Ogród górny z ogrodem dolnym był połączony dwoma monumentalnymi schodami. Niestety, funkcja arkad jako tunelu przykrywającego ulicę trwała bardzo krótko, do 1831 roku. Wtedy władze carskie zamknęły Arkady Kubickiego i zorganizowało tam stajnie.

Później arkady funkcjonowały jako garaże dla samochodów prezydenta. Po II wojnie światowej, po zburzeniu zamku, arkady przetrwały w całości, więc jest to obiekt oryginalny - dodaje kustosz.

16:30

Dziękuję Polsce i Polakom za pomoc Ukrainie. To, co zrobiliście, było naprawdę niezwykłe - powiedział prezydent USA Joe Biden podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą. Podkreślił, że "żelazne zobowiązanie" USA i partnerów do wspierania Ukrainy przetrwa.