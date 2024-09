"Liczba śmiertelnych ofiar powodzi nie powiększyła się, czyli dalej mamy siedem" - poinformował komendant główny policji Marek Boroń podczas piątkowego posiedzenia powodziowego sztabu kryzysowego z udziałem m.in. premiera we Wrocławiu. Donald Tusk zapowiedział, że dzisiaj przedstawi pełnomocnika rządu ds. odbudowy po zniszczeniach po powodzi.

Zdjęcie ilustracyjne / Sławek Pabian / PAP

W piątek rano we Wrocławiu zorganizowano kolejne w ostatnich dniach posiedzenie ogólnopolskiego sztabu kryzysowego. Uczestniczył w nim m.in. dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Robert Czerniawski, który poinformował, że "obserwujemy spadek poziomu wody o 10 cm we Wrocławiu".

Brzeg Dolny, tam jeszcze delikatnie następuje wzrost do maksimum, powinno się podwyższyć do 10 cm, ale jest tam duży zapas na wale. Malczyce - dochodzimy do stanu maksymalnego dzisiaj wieczorem. Ze względu na wąskie koryto rzeki należy zwrócić uwagę na Głogów i później na Krosno Odrzańskie, ze względu na charakter morfologiczny koryta, które jest tam dość wąskie - zaznaczył dyrektor IMGW.

Większość zbiorników retencyjnych funkcjonuje normalnie

Szefowa Wód Polskich Joanna Kopczyńska przekazała z kolei, że obecnie większość zbiorników retencyjnych funkcjonuje normalnie. Zbiornik Nysa ma zmniejszony odpływ, w zbiorniku Mietków musieliśmy nieco zwiększyć odpływ, żeby go opróżnić - powiedziała.

Kopczyńska przyznała, że dochodzi do lokalnych zdarzeń związanych z przeciekaniem wałów, ale nie są to duże uszczerbki. W jednym przypadku, na wysokości miejscowości Smolne, w gminie Jemielno (...) trwa akcja zabezpieczania wału. Władze gminy prewencyjnie wydały komunikat wzywający do ewakuacji - powiedziała, dodając, że na miejscu pracują strażacy.

Prezes Wód Polskich przedstawiła również prognozę dla Szczecina oraz województwa zachodniopomorskiego, wskazując, że w samym mieście nie występują obecnie żadne zdarzenia kryzysowe. Dalszy wzrost stanu wód obserwuje się natomiast w Gozdowicach i Bielinku.

W tej chwili pracownicy Wód Polskich wraz z żołnierzami WOT będą na bieżąco monitorować wały przeciwpowodziowe. Żołnierze WOT będą wspierać ewentualne naprawy - powiedziała. Jak wskazała, podtopieniu mogą ulec pojedyncze zabudowania w miejscowościach: Kaleńsko, Stary Błeszyn, Stare Łysogórki, Siekierka, Stara Rudnica, Stary Kostrzynek.

Liczba ofiar powodzi nie uległa zmianie

W posiedzeniu sztabu kryzysowego uczestniczył również komendant główny policji Marek Boroń, który poinformował, że "liczba śmiertelnych ofiar powodzi nie powiększyła się, czyli dalej mamy siedem".

O groźnym incydencie przy zabezpieczaniu wałów w okolicach Obornik Śląskich na Dolnym Śląsku poinformował z kolei wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń. W piasku przywiezionym do napełniania worków znaleziono niewybuch.

W Obornikach Śląskich, w miejscowości Uraz w piasku ładowanym do worków odnaleziono pocisk - powiedział, przyznając, że reakcja wojska była natychmiastowa. (Pocisk) został usunięty, został sprawdzony cały piasek, żeby ludzie mogli przystąpić do wsypywania do worków - zaznaczył.

Maciej Awiżeń dodał, że w nocy z czwartku na piątek wydano w sumie milion worków na zabezpieczanie miejscowości znajdujących się na północy województwa. Ten zapas został uzupełniony z województwa wielkopolskiego, skąd dotarły kolejne 2 mln worków.

Premier przedstawi pełnomocnika rządu ds. odbudowy po powodzi

Premier Donald Tusk na zakończenie posiedzenia sztabu kryzysowego zapowiedział, że dzisiaj o godz. 12:00 przedstawi pełnomocnika rządu ds. odbudowy po powodzi. Poinformował również, że odwiedzi województwo lubuskie i zachodniopomorskie.

Dzisiaj przedstawię pełnomocnika rządu ds. odbudowy - mówię w skrócie, ale wiadomo, o co chodzi. Będzie to ogrom zadań, przekraczający możliwości poszczególnych resortów, wymagający koordynacji na bardzo wielu poziomach - powiedział szef polskiego rządu.