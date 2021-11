Nowy trener koszykarskiej reprezentacji Polski Igor Milicić ogłosił niedawno nazwiska 16 graczy powołanych na rozpoczynające się 22 listopada zgrupowanie kadry. Selekcjoner postanowił powołać również siedmiu młodych graczy, którym chce się przyjrzeć. „Kiedy się o tym dowiedziałem, byłem w wielkim szoku. Nie wiedziałem, o co dokładnie chodzi. Myślałem, że to coś związanego z programem PLK Junior. Okazało się, że jest to powołanie do reprezentacji” – przyznaje Aleksander Wiśniewski występujący na co dzień w GTK Gliwice, z którym rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

