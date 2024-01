W Warszawie rozlosowano ćwierćfinałowe pary Pucharu Polski koszykarzy. Emocji nie zabraknie. O półfinał powalczą ze sobą Trefl Sopot i King Szczecin, a więc obrońcy trofeum i aktualni mistrzowie kraju. Będzie też derbowy pojedynek Anwilu Włocławek z Twardymi Piernikami z Torunia. Turniej finałowy odbędzie się w Sosnowcu w dniach 15-18 lutego.

Obrońcy trofeum, czyli drużyna Trefla Sopot, zagra w ćwierćfinale z aktualnymi mistrzami Polski - Kingiem Szczecin. Obie ekipy otworzyły bieżący sezon, walcząc o Superpuchar. We wrześniu szczecinianie wygrali z Treflem 92:90. W Nowy Rok w ligowym spotkaniu górą byli sopocianie. Wygrali na wyjeździe 84:79.

Ciekawie powinno być także w starciu lidera Orlen Basket Ligi - Anwilu Włocławek z Arriva Twardymi Piernikami Toruń. To w końcu derby, które od lat emocjonując kibiców basketu w naszym kraju. Te ekipy także w Nowy Rok walczyły w ligowym meczu. Anwil wywiązał się z roli faworyta i wygrał, ale spotkanie było wyrównane. W Pucharze torunianie będą mieli szansę na rewanż. Kilka dni temu kapitan Twardych Pierników Aaron Cel mówił w rozmowie z RMF FM: Na dziś kwalifikacja do Pucharu to ogromny sukces. Wszyscy się cieszymy. Będziemy mogli się tym nacieszyć, a sportowo wszystko jest możliwe. W jednym meczu zawsze możesz ograć faworyta. To fajny turniej dla - powiem po amerykańsku - "underdogów".

W pozostałych parach zagrają: Polski Cukier Start Lubin i Legia Warszawa oraz Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski i Grupa Sierleccy Czarni Słupsk.

Turniej finałowy Pucharu Polski zostanie rozegrany w Sosnowcu. Ćwierćfinały zaplanowano na 15 i 16 lutego. Dzień później odbędą się półfinały. Wielki finał w niedzielę 18 lutego. W poprzednim roku trofeum trafiło w ręce zawodników Trefla Sopot, którzy w finale pokonali Polski Cukier Start Lublin 91:80. Teraz te ekipy mogą spotkać się ze sobą już na etapie półfinału.

Wyniki losowania Pucharu Polski koszykarzy:

Polski Cukier Start Lublin - Legia Warszawa

Trefl Sopot - King Szczecin

Anwil Włocławek - Arriva Twarde Pierniki Toruń

Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk