​Polskie koszykarki pokonały Czeszki 72:65 (26:11, 19:13, 8:24, 19:17) w towarzyskim meczu rozegranym w Sosnowcu.

Polka Julia Niemojewska (L) i Monika Fucikova (C) z Czech / Jarek Praszkiewicz / PAP

"Jeśli macie znajomych, którzy nie wiedzą o meczu - dajcie im znać, żeby przyszli do hali" - zachęcał godzinę przed rozpoczęciem spotkania spiker w hali, widząc mnóstwo pustych krzesełek. Być może ten apel pomógł, bo widownia się wkrótce zapełniła, a kibice na brak wrażeń nie mogli narzekać.

Oba zespoły od początku zaprezentowały szybką, agresywną koszykówkę, tyle że to zawodniczki trenera Karola Kowalewskiego cieszyły się z rosnącego prowadzenia. Po 10 minutach wynik brzmiał 26:11. Czeszki nie potrafiły na to skutecznie odpowiedzieć w drugiej kwarcie. Decydowały się często na rzuty z trudnych pozycji, a gospodynie na przerwę schodziły z solidną zaliczką (45:24) po akcji 2+1 Aleksandry Wojtali.

Drugą połowę zespół gości zaczął od 10 zdobytych punktów, przy jednym straconym, na co prośbą o czas zareagowała trener Kowalewski. Kibice mieli pełne prawo przecierać oczy ze zdumienia, bo zespół gości był zdecydowanie lepszy i wygrał tę część wysoko.

W czwartej kwarcie przewaga Polek stopniała do jednego punktu 57:56 po trafieniu Neli Netkovej. Biało-czerwone nie pozwoliły się dogonić, w końcówce znów "odskoczyły" rywalkom i wygrały spotkanie 72:65.

Polki przygotowują się do kolejnych meczów kwalifikacyjnych do mistrzostw Europy. W listopadzie 2023 rozpoczęły walkę o Eurobasket od środowej wyjazdowej wygranej z broniącą tytułu mistrzowskiego Belgią 67:62. Potem w Katowicach przegrały po dogrywce z Litwą 73:75. Drużyna trenera Kowalewskiego kolejne mecze kwalifikacyjne do mistrzostw Europy rozegra w listopadzie, a rywalami będą Azerbejdżan (7.11 wyjazd) oraz Belgia (10.11 dom).

Do ME awansują zwycięzcy ośmiu grup i cztery najlepsze drużyny z drugich miejsc. Polki, mistrzynie Europy z 1999 roku, ostatni raz w tej imprezie wystąpiły w 2015.

Jubileuszowa, 40. edycja ME rozegrana zostanie w czerwcu 2025 i po raz pierwszy zorganizują je cztery kraje: Grecja, Czechy, Niemcy i Włochy.

Polska - Czechy 72:65 (26:11, 19:13, 8:24, 19:17)

Polska: Liliana Banaszak 18, Kamila Borkowska 14, Emilia Kośla 11, Julia Bazan 6, Aleksandra Wojtala 5, Martyna Pyka 5, Natalia Kurach 4, Aleksandra Parzeńska 3, Kamila Podgórna 3, Ewelian Śmiałek 2, Julia Niemojewska 1, Zuzanna Kulińska 0, Sylwia Bujniak 0.

Czechy: Katerina Zeithammerova 15, Petra Malikova 15, Eliska Brejchova 10, Tereza Travnickova 7, Nela Netkova 7, Monika Fucikova 3, Barbora Leopoldova 3, Charlotte Velichova 3, Anna Brozova 2, Aneta Kyticova 0, Jindriska Hruba 0.