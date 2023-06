PKN ORLEN przez następne trzy lata będzie strategicznym partnerem męskich i żeńskich reprezentacji Polski w koszykówce 5x5 oraz 3x3, a także sponsorem tytularnym najwyższych klas rozgrywkowych w kraju: ORLEN Basket Ligi Kobiet i Mężczyzn.

Prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz (L) i członek zarządu PKN Orlen Adam Burak / Piotr Nowak / PAP

Bardzo ważnym elementem nowej umowy pomiędzy ORLENEM i Polskim Związkiem Koszykówki będzie również wsparcie 16 reprezentacji juniorskich, młodzieżowych programów szkoleniowych oraz kadry koszykarzy na wózkach.

ORLEN jest największym sponsorem sportu w Polsce, dlatego wśród licznych dyscyplin, które wspieramy, nie mogło zabraknąć koszykówki. To obecnie trzecia najchętniej uprawiana gra zespołowa w naszym kraju. Współpraca ORLEN-u z Polskim Związkiem Koszykówki przyniesie obu stronom wymierne korzyści. Dla nas to przede wszystkim możliwość dalszego wzmacniania rozpoznawalności marki ORLEN, dla Związku - wsparcie ze strony wiarygodnego i rzetelnego partnera. Jestem przekonany, że naszą współpracę docenią również kibice. W ramach podpisanej umowy koncern będzie wspierał m.in. kształcenie nowych kadr koszykarzy, co zaowocuje wzmocnieniem potencjału polskich drużyn także w rozgrywkach międzynarodowych - mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Podpisanie umowy pomiędzy ORLEN-em i Polskim Związkiem Koszykówki to efekt optymalizacji polityki sponsoringowej w ramach Grupy ORLEN po zakończeniu w ubiegłym roku budowy multienergetycznego koncernu. Wcześniej koszykówka przez lata była wspierana przez Energę z Grupy ORLEN i LOTOS. Obecnie to marka ORLEN będzie towarzyszyć koszykarzom i kibicom w czasie najważniejszych wydarzeń tej dyscypliny sportowej.

Koszykówka cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem, a jej atrakcyjność dodatkowo wzmocniły ubiegłoroczne sukcesy polskiej reprezentacji. Współpraca z Polskim Związkiem Koszykówki to dla nas gwarancja dotarcia do milionów kibiców, których liczebność z pewnością wzrośnie, m.in. dzięki Mistrzostwom Europy w 2025 roku, których Polska jest współgospodarzem. Budujemy silną markę w oparciu o silne sojusze, dlatego Polski Związek Koszykówki jest dla nas naturalnym partnerem - mówi Adam Burak, Członek Zarządu ds. Komunikacji i Marketingu.

Cieszymy się, że w tak dużym zakresie dołączamy do elitarnej rodziny sportowej wspieranej przez PKN ORLEN. To dla nas zaszczyt i powód do dumy, że kluczowy w naszej części Europy koncern multienergetyczny widzi potencjał w koszykówce i będzie ją wspierał w dalszym rozwoju. Jestem przekonany, że długofalowa współpraca pozwoli naszej dyscyplinie na osiągnięcie kolejnych sukcesów. To ważny dzień dla polskiej koszykówki - mówi Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Na mocy przedłużonej przez koncern umowy, PKN ORLEN będzie dysponował prawem do wykorzystania wizerunku grupowego wszystkich kadr narodowych w swoich działaniach marketingowych. Logotyp ORLEN zostanie wyeksponowany na strojach meczowych i treningowych reprezentacji, meczowych strojach klubowych, koszykarskich parkietach, bandach, telebimach, banerach, materiałach promocyjnych i w kanałach komunikacji digitalowej.

Ostatnie kilka lat to renesans polskiej koszykówki. Jesienią 2022 roku reprezentacja prowadzona przez Igora Milicicia po raz pierwszy od ponad 50 lat awansowała do strefy medalowej Eurobasketu. Na turnieju zajęła czwarte miejsce, po drodze wygrywając z broniącą tytułu, z gwiazdą NBA w składzie - Słowenią. Doskonale radzą sobie także zawodnicy i zawodniczki w coraz bardziej popularnej odmianie koszykówki 3x3. W rozgrywanych przed rokiem mistrzostwach świata drużyna U-23 zdobyła złoty medal, a na dwóch ostatnich mistrzostwach Starego Kontynentu obie seniorskie reprezentacje zdobywały brązowy krążek. Na klubowych parkietach ANWIL Włocławek triumfował niedawno w FIBA Europe Cup, stając się pierwszą polską drużyną, która wywalczyła trofeum pod egidą światowej federacji. Wspomniana reprezentacja Polski ma w składzie wschodzącą gwiazdę NBA. W 2022 roku Jeremy Sochan został wybrany z 9. numerem w drafcie i ma za sobą świetny debiutancki sezon w San Antonio Spurs.

Sukcesy reprezentacji i Polaków budują zainteresowanie koszykówką. Świadczą o tym badania przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia, według których dyscyplina ta od lat plasuje się w czołówce zestawień najbardziej popularnego sportu w kraju. Marketingową wartość koszykówki w dużej mierze buduje gwarancja długoletnich kontraktów telewizyjnych. Telewizja Polska pokaże mecze reprezentacji Polski w koszykówce do 2025 roku, z kolei telewizja Polsat będzie transmitować rocznie ponad 140 meczów ORLEN Basket Ligi aż do 2030 roku.

Ważnym elementem nowej umowy z PZKosz jest również wsparcie 16 reprezentacji młodzieżowych, w których swoje talenty szlifuje przyszła kadra koszykówki. W 2022 reprezentacje te wystąpiły w turniejach finałowych młodzieżowych mistrzostw Europy FIBA dywizji A. Ponadto ORLEN będzie sponsorem dwóch najważniejszych programów szkolenia młodzieży - Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki, które obejmują 148 placówek i ponad 7,7 tys. dzieci i 320 trenerów, a także Koszykarskich Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży, zrzeszającego ponad 800 uczestników szkolonych przez 143 trenerów, w 48 ośrodkach w całym kraju.