Polscy koszykarze przegrali z Hiszpanią 88 do 89 w przed ostatnim meczu eliminacji Eurobasketu. Biało-czerwoni i tak pojadą jednak na przyszłoroczny turniej, bo wcześniej Rumunia przegrała z Izraelem.

Polak Michał Michalak (L) i Hiszpan Dario Brizuela (P) podczas meczu eliminacyjnego do koszykarskich mistrzostw Europy mężczyzn 2022 w hali "Arena Gliwice" / Andrzej Grygiel / PAP



Dzięki akcjom Aleksandra Balcerowskiego i A.J. Slaughtera to Biało-Czerwoni na początku spotkania prowadzili 8:5. Rywale mogli liczyć na Dario Bruzeilę - dzięki niemu nie tylko odrabiali straty, ale też zdobywali małą przewagę. Obie ekipy grały dość ofensywnie, choć wydawało się, że na parkiecie najważniejszy był Slaughter. W końcówce tej części meczu świetnie zaprezentowali się też Dominik Olejniczak oraz Marcel Ponitka i po 10 minutach kadra prowadziła 27:26.

Druga kwarta od początku była ponownie bardzo wyrównana. Drużyna trenera Mike’a Taylora bardzo długo miała inicjatywę w ataku, chociaż po trójce Sergiego Garcii to Hiszpanie zdobywali małą przewagę. Aktywny był Michał Sokołowski, a całkiem nieźle wyglądało także drugie wejście Balcerowskiego. Szansę na debiut otrzymał Aleksander Dziewa i dość szybko zdobył nawet swoje pierwsze punkty. Ostatecznie trójka Jonathana Barreiro sprawiła, że po pierwszej połowie był remis - po 43.

Polacy drugą połowę rozpoczęli od małej serii 6:0, o przerwę poprosił Sergio Scariolo, a rywale odpowiedzieli siedmioma punktami z rzędu. Później ciągle niezawodny był A.J. Slaughter, a rzut z dystansu dołożył też Łukasz Koszarek. Trójki trafiał jednak również Ferran Bassas, a mistrzowie świata ponownie mieli przewagę. Rzut Barreiro ustawił wynik po 30 minutach na 70:65.

Po dwóch minutach i trafieniu Marcela Ponitki Polacy doprowadzili do kolejnego remisu. Przeciwnicy ponownie zanotowali jednak serię ofensywną, a Biało-Czerwoni znowu musieli gonić. Rywale świetnie rzucali z dystansu, a właśnie w tym elemencie kadra miała problem. Zespół trenera Mike’a Taylora jak zwykle walczył do samego końca, a po trójce Michała Sokołowskiego przegrywał zaledwie punktem. Prowadzenie Polakom dawał swoim firmowym rzutem Adam Waczyński, a to oznaczało ogromne emocje. Kluczowy okazał się rzut wolny Frana Guerry, który w samej końcówce dał Hiszpanom zwycięstwo 89:88.

Polacy mają już pewny awans na EuroBasket 2022. Ostatni mecz kwalifikacyjny rozegrają w niedzielę o godz. 20:30 z Rumunią. Transmisja w TVP Sport.

Polska - Hiszpania 88:89 (27:26, 16:17, 22:27, 23:19)

Polska: Slaughter 27, Waczyński 11, Ponitka 11, Michalak 10, Sokołowski 9, Balcerowski 7, Hrycaniuk 4, Koszarek 3, Cel 2, Dziewa 2, Olejniczak 2

Hiszpania: Barreiro 24, Brizuela 21, Lopez-Arostegui 13, Bassas 11, Guerra 4, Fernandez 4, Parra 4, Garcia 3, Pino 2, Salvo 2, Pauli 1, Arteaga 0



Polska zagra siódmy raz z rzędu w ME; występuje w nich nieprzerwanie od 2007 roku.

Izrael, lider grupy z kompletem zwycięstw, na ME pojedzie 14 raz. z rzędu. Hiszpania, mistrz globu 2019, melduje się w imprezie tej rangi nieprzerwanie od 1959 r., zaś od 2007 r. nie schodzi z podium.

Eurobasket z powodu przełożonych o rok igrzysk w Tokio został przeniesiony z 2021 na 2022 rok. Ma się odbyć w Czechach, Niemczech, Gruzji i we Włoszech.