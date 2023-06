„On żyje w pamięci ludzi, jest ciągle inspiracją dla innych, jest bliski wielu ludziom, jest jak przyjaciel lub członek rodziny” – mówi w rozmowie z RMF FM Anna Solska-Mackiewicz, partnerka alpinisty Tomasza Mackiewicza, autorka nowej książki „Tomek, mój wszechświat. Wspomnienie o Tomaszu Mackiewiczu”.

Tomasz Mackiewicz i Anna Solska-Mackiewicz / /archiwum prywatne /

Akcja ratunkowa

W tym roku w styczniu minęła 5.rocznica głośnej akcji ratunkowej, jaka miała miejsce na Nanga Parbat. Na ratunek Tomaszowi Mackiewiczowi i Élisabeth Revol wyruszyli członkowie polskiej Narodowej Wyprawy Zimowej na K2 - Adam Bielecki, Denis Urubko, Piotr Tomala i Jarosław Botor - którzy zostali przetransportowani śmigłowcem spod K2 na Nanga Parbat (na około 4800 m n.p.m.) Bielecki i Urubko dotarli w rekordowym czasie (około 8 godzin), po nocnej wspinaczce, do Élisabeth Revol, z którą spotkali się na wysokości około 6000 metrów 28 stycznia tuż przed drugą w nocy czasu pakistańskiego.

W styczniu minęła 5.rocznica głośnej akcji ratunkowej jaka miała miejsce na Nanga Parbat / Archiwum prywatne /

Zespół sprowadził himalaistkę na teren dostępny dla śmigłowców ratunkowych, jednak nie zdecydował się na wyruszenie po Mackiewicza ze względu na zbliżające się załamanie pogody i nikłe szanse powodzenia akcji ratunkowej. Polski alpinista został uznany za zmarłego, jako datę śmierci przyjęto 30 stycznia 2018 roku.

Samotny marzyciel gór

Tomasz Mackiewicz był najbardziej nietypowym polskim himalaista, nie wpisywał się w żadne ramy, unikał wielkich narodowych ekspedycji, nie należał do znanych klubów górskich, nawet nie dysponował sprzętem, który w tych czasach wydaje się być standardem górskich wspinaczek. Chodził w góry, bo je kochał i tylko tam znajdował spokój i ukojenie, którego widać bardzo potrzebował. Jego obsesją stała się Nanga Parbat (Naga Góra), dziewiąty co do wysokości szczyt świata (8126 m n.p.m.) położony w Pakistanie w paśmie Himalajów. Podchodził do niej siedem razy, aż w końcu zdobył ją i na niej pozostał.

Po pięciu latach od śmierci Mackiewicz miłośnicy górskich historii mogą poznać kolejną odsłonę historii Tomasz Mackiewicza, tym razem z punktu widzenia Anny Solskiej-Mackiewicz jego żony, matki jego córki, partnerki wspierającej jego wyprawy.

/ Materiały prasowe

O żałobie, tęsknocie, a także niezwykłej charyzmie Tomasza Mackiewicza mówi w rozmowie z RMF FM Anna Solska-Mackiewicz: