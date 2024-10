O "kampanii nienawiści opartej na nielegalnych materiałach operacyjnych" mówiła przed komisją śledczą ds. Pegasusa adwokat Dorota Brejza. Żona polityka Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy opowiadała o "bezprecedensowym" nadużyciu systemu inwigilacji, które dotknęło jej rodzinę. Jej zdaniem, mimo że służby użyły Pegasusa, finalnie nic im to nie dało.

Wezwana na świadka, prawniczka, żona europosła KO Krzysztofa Brejzy Dorota Brejza podczas wypowiedzi dla mediów przed posiedzeniem sejmowej Komisji Śledczej ds. inwigilacji systemem Pegasus. 03.10.2024 r. / Piotr Nowak / PAP

Dorota Brejza oskarżyła służby specjalne, prokuraturę i media o manipulowanie materiałami operacyjnymi, pozyskanymi za pomocą szpiegowskiego oprogramowania Pegasus, aby zdyskredytować jej męża i jego partię przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku.

Żona europosła wskazała, że początek ataków medialnych na jej męża datuje na sierpień 2019 r., kiedy TVP Info "regularnie nadawała materiały szkalujące jego osobę".

Od rana do wieczora, codziennie, zwłaszcza w okresach największej oglądalności, emitowano zniesławiające treści, opatrzone sensacyjnymi, przestępczymi kontekstami - mówiła.

Ujawnienie szpiegowania Pegasusem

O tym, że telefon Krzysztofa Brejzy był wielokrotnie zainfekowany Pegasusem, poinformowała w grudniu 2021 r. agencja Associated Press. Potwierdziły to badania Citizen Lab oraz Amnesty Tech.

Stało się dla nas jasne, że cała kampania nienawiści była oparta na nielegalnie pozyskanych materiałach - stwierdziła Dorota Brejza. Dodała, że śledztwo przeciwko jej mężowi opierało się na pomówieniach Agnieszki H., osoby później oskarżonej o wyłudzenia, a kontrola operacyjna była oparta na niewiarygodnych dowodach.

Według adwokat, użycie Pegasusa miało na celu nie tylko inwigilację, ale także manipulowanie treściami w celu wywierania politycznego nacisku. Komisja PEGA Parlamentu Europejskiego nazwała użycie Pegasusa w Polsce "europejską Watergate", co pokazuje, że narzędzie to zostało wykorzystane do prób wpłynięcia na wynik wyborów parlamentarnych - zauważyła w czwartek Brejza.

85 tys. pobranych wiadomości

W trakcie swobodnej wypowiedzi Dorota Brejza mówiła także o skali inwigilacji. Z telefonu jej męża, od kwietnia do października 2019 r., pobrano 85 tysięcy wiadomości tekstowych z okresu obejmującego kilkanaście lat wstecz.

Wśród wykradzionych materiałów były także dane lokalizacyjne, informacje o stanie zdrowia, historia wyszukiwań internetowych czy hasła do bankowości elektronicznej. Dorota Brejza zdradziła, że początkowo telefon jej męża był infekowany za pomocą wysyłanych przez służby profilowanych wiadomości zawierających linki, które udawały wiadomości od osób, z którymi Krzysztof Brejza kontaktował się na co dzień. Od lipca 2019 r. infekcja miała nie wymagać już żadnej interakcji ze strony użytkownika.

Adwokat zwróciła uwagę na to, że żadna z tych operacji nie doprowadziła do potwierdzenia zarzutów wobec jej męża. Służby użyły Pegasusa i zostały kompletnie z niczym - podkreśliła.

Na koniec Dorota Brejza zaapelowała o pełne wyjaśnienie afery Pegasusa, wskazując na konieczność rozliczenia osób odpowiedzialnych za to naruszenie prawa. Jej zdaniem, historia Pegasusa jest dowodem na "degenerację instytucji państwa" oraz na "niemoralność i niegodziwość działań upolitycznionych służb specjalnych, prokuratury i mediów". Wskazała również na potrzebę reformy systemu kontroli operacyjnej, aby uniknąć podobnych nadużyć w przyszłości.