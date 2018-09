Nic nie wskazuje na to, że był to nowiczok – uspokaja brytyjska policja po wczorajszym incydencie w Salisbury. Chodzi o zatrucie dwóch osób jedzących obiad w tamtejszej restauracji. Do incydentu doszło w pobliżu miejsca, gdzie w marcu tego roku znaleziono nieprzytomnych byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala i jego córkę.

REKLAMA