Do 93. gali rozdania Oscarów pozostało jeszcze tylko kilka tygodni. Do kogo zdaniem bukmacherów powędrują statuetki?

W poniedziałek ogłoszono oscarowe nominacje. Na statuetkę za najlepsze zdjęcia szansę ma Dariusz Wolski - polski operator, którego doceniono za pracę przy "Nowinach ze świata" Paula Greengrassa z Tomem Hanksem w roli głównej. Zdaniem analityków firmy bukmacherskiej STS, Wolski zamyka podium kandydatów do zwycięstwa w tej kategorii (kurs 3.50). Za każde postawione na niego 100 zł można wygrać 308 zł. Większe szanse na triumf mają Joshua James Richards za zdjęcia do “Nomadland" (kurs 1.75) oraz Erik Messerschmidt za zdjęcia do filmu “Mank" (kurs 2.25).

Według bukmacherów STS, w kategorii "Najlepszy film" wygra "Nomadland" Chloé Zhao - doceniony niedawno Złotym Globem dla najlepszego dramatu. Kurs na zwycięstwo "Nomadland" wynosi 1.45. Drugi w kolejce do zwycięstwa jest "Proces siódemki z Chicago" Aarona Sorkina z kursem 3.50.



Również Oscar za reżyserię zdaniem bukmacherów najprawdopodobniej powędruje do Chloé Zhao.





Kto sięgnie po statuetki w kategoriach aktorskich? Bukmacherzy przewidują, że największe szanse na triumf mają Carey Mulligan, Maria Bakalova, Chadwick Boseman i Daniel Kaluuya.

93. gala rozdania Oscarów odbędzie się 25 kwietnia.