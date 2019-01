Critics Choice to prestiżowe filmowe Nagrody Dziennikarzy Amerykańskich. Największy wygrany to film "Roma", który zdobyła cztery statuetki - i w kategorii najlepszy film i najlepszy film zagraniczny. Poza tym za reżyserię i za zdjęcia, obie nagrody trafiły do Alfonso Cuarona.

