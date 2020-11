Open Eyes Economy Summit, odbywający się rokrocznie w Krakowie, to - jak mówią organizatorzy - jeden z najbardziej kreatywnych kongresów w Polsce: tygiel idei, prawdziwa współczesna agora i przestrzeń dla... wyobraźni. Impreza startuje dziś. Wśród zaplanowanych sesji szczególnie polecamy tę, w której moderatorem jest dziennikarz RMF FM Grzegorz Jasiński.

Co roku w listopadzie w Centrum Kongresowym ICE Kraków OEES gości ludzi ze świata nauki, ekonomii, kultury czy administracji. Na Open Eyes Economy Summit spotykają się wybitne postaci z różnych dziedzin życia społecznego: naukowcy, praktycy biznesu, aktywiści, dziennikarze, samorządowcy, artyści, spotykają się, aby rozmawiać o nowym modelu ekonomii opartej na wartościach społecznych.

W tym roku wydarzenie organizowane jest w wyjątkowej, hybrydowej formule.

W tym roku wydarzenie organizowane jest w wyjątkowej, hybrydowej formule.

Na RMF24 będziemy dla Was transmitować kilka spotkań w ramach OEES. We wtorek będzie to sesja " Czy sztuczna inteligencja może być mądrzejsza od człowieka? I "Solidarność klimatyczna", którą poprowadzi dziennikarz Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM. W środę oglądajcie z nami sesję "Zielono mi! O adaptacji miast do zmian klimatu".







WTOREK 17 LISTOPAD





14.00 - 14.30 Potyczka: Czy sztuczna inteligencja może być mądrzejsza od człowieka?

Uczestnicy: prof. UŚ dr hab. Michał Krzykawski - Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami, Uniwersytet Śląski w Katowicach vs prof. dr hab. Wojciech Paprocki - Szkoła Główna Handlowa

16.00 - 17.00 Sesja specjalna: Solidarność klimatyczna

Moderator: dr Grzegorz Jasiński - dziennikarz, RMF FM

Izabela Van den Bossche - Wiceprezes ds. Komunikacji, City Solutions, Fortum

Agata Czachórska - Dyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju, IKEA Retail

Mirosław Proppé - Prezes Zarządu, WWF Polska

Rafał Sonik - rajdowiec; Prezes, Stowarzyszenie Czysta Polska

ŚRODA 18 LISTOPADA

14.45 - 15.45 Sesja pogłębiająca: Zielono mi! O adaptacji miast do zmian klimatu

Moderator: prof. KAAFM dr hab. inż. arch. Krzysztof Ingarden - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Członek Rady Programowej OEES

Jacek Ławrecki - Dyrektor ds. Komunikacji Polska i Kraje Bałtyckie, Fortum

Agnieszka Kalinowska-Sołtys - Wiceprezeska ds. środowiska i ochrony klimatu, Stowarzyszenie Architektów Polskich

Kacper Kępiński - Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Aldo Vargas-Tetmajer - Koordynator Krajowego Punktu URBACT, Związek Miast Polskich