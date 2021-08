Zaskakujące połączenia gatunkowe, kino oparte na emocjach, pełne zaraźliwej energii - tego można spodziewać się w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych. To międzynarodowe jury zdecyduje do kogo trafi Nagroda Dominika Kulczyk Productions. Jakie tytuły będą walczyć o 100 000 złotych?

Kadr z filmu Magnezja / Materiały promocyjne

"Magnezja" to druga pełnometrażowa fabuła Macieja Bochniaka. Popis niczym nieskrępowanej wyobraźni i świetna zabawa filmowym medium. Reżyser w zaskakujący sposób łączy elementy westernu, kina gangsterskiego, czarnej komedii, dramatu, romansu oraz slapsticku. "Magnezja" to rodzaj kina, po które w naszym kraju sięga się wyjątkowo rzadko. Na dużym ekranie gwiazdorska obsada, m.in. Dawid Ogrodnik, Mateusz Kościukiewicz, Maja Ostaszewska, Borys Szyc, Małgorzata Gorol.

Może i wspaniałe, ale czy na pewno moje? Z takim pytaniem mierzy się Joanna, główna bohaterka nowego filmu Łukasza Grzegorzka. Troskliwa córka, wyluzowana matka, lubiana nauczycielka, żona, z którą można konie kraść. We wszystkich tych rolach wypada doskonale. Tyle że w żadnej z nich od dawna nie czuje się sobą. “Moje wspaniałe życie" to historia o kobiecie, która nie chce już stawiać wszystkich ponad sobą. Jednak bunt, przełamanie obowiązującego od dawna status quo i próba sięgnięcia po to, na czym naprawdę jej zależy wymaga nie lada odwagi. Podobnie jak Kamper i Córka trenera, Moje wspaniałe życie to ciepła, pełna empatii i zrozumienia komedia obyczajowa o tym, co w życiu najważniejsze. W głównych rolach, dobrzy znajomi reżysera z poprzednich filmów - Agata Buzek i Jacek Braciak.

Akcja filmu "Każdy ma swoje lato" Tomasza Jurkiewicza rozgrywa się w niewielkim konserwatywnym miasteczku niedaleko Krakowa. Pogrążoną w marazmie lokalną społeczność niespodziewanie budzi przyjazd młodej zbuntowanej dziewczyny, który burzy uczuciowy spokój trzypokoleniowej rodziny. Tomasz Jurkiewicz w swoim fabularnym debiucie opowiada o miejscu i środowisku, które dobrze zna. Konfrontuje reprezentowane przez bohaterów wartości i z dużą empatią odmalowuje senny krajobraz prowincji, w którym prawdziwe uczucie oraz spotkanie bratniej duszy mogą okazać się na wagę złota.

Na pierwszy rzut oka bohaterowie "Czarnej owcy" Aleksandra Pietrzaka niczym nie różnią się od modelowej rodziny. Magda i Arek tworzą zgrane małżeństwo, które właśnie będzie obchodziło dwudziestą piątą rocznicę ślubu. Mieszkający z nimi syn Tomek swój czas dzieli pomiędzy prowadzenie kariery youtubera a czas spędzany z wieloletnią dziewczyną Asią. Wszyscy też opiekują się cierpiącym na demencję dziadkiem. Na tym obrazie idealnej familii szybko zaczynamy dostrzegać kolejne rysy. Na jaw wyjdą tłumione od lat kryzysy, konflikty oraz pragnienia. Każdy - może poza dziadkiem - zacznie żyć na własny rachunek i będzie musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jego sposób na osiągnięcie szczęścia. Poważne tematy Alek Pietrzak potrafi ująć w formułę ciepłego, wzruszającego komediodramatu o więzach, których nie można przerwać.

Pełnometrażowy debiut Iwony Siekierzyńskiej ujmuje swoją bezpretensjonalnością. "Amatorzy" to kino szczere, zbudowane na emocjach, pełne zaraźliwej energii, w którym brylują, a jakże, amatorzy. Film zaczyna się od wielkiego sukcesu. Prowadzony przez Krzyśka teatr "Biuro Rzeczy Osobistych", który tworzą niepełnosprawni intelektualnie aktorzy wygrywa festiwal. Z nagrodą wiąże się wielka radość, ale i poczucie odpowiedzialności. Jest nią bowiem możliwość zrealizowania spektaklu, jaką przed tytułowymi amatorami otworzył zawodowy teatr. Co z tego wynika?

