Komitet Noblowski w Oslo ogłosi dziś nazwisko tegorocznego laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Szwedzka prasa trzyma kciuki za młodziutką aktywistkę na rzecz klimatu Gretę Thunberg i zastanawia się, czy aby Nobla sprzed nosa Szwedki nie "ukradnie" 89-latek. Jako jej największy konkurent wymieniany jest Raoni Metuktire, rdzenny mieszkaniec Amazonii.

Raoni Metuktire i Greta Thunberg / foto. JUSTIN LANE/ Reporters/ABACA / PAP/EPA

Jeszcze rok temu niewielu słyszało o 16-letniej obecnie Grecie Thunberg. Dziś Szwedka oraz organizacja "Fridays for future" jest największym faworytem do Pokojowej Nagrody Nobla. Thunberg została nominowana w marcu i według bukmacherów ma ogromne szanse, by zgarnąć prestiżową nagrodę.

Ale ma ona konkurentów. W tym kontekście wymieniana jest między innymi premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern, wychwalana za swoje działania na rzecz muzułmanów po zamachu w Christchurch w marcu tego roku. Inną osobą jest rdzenny mieszkaniec Amazonii i jej orędownik 89-letni Raoni Metuktire, który walczy o utrzymanie zasobów leśnych lasów tropikalny i nazywany jest "koszmarem prezydenta Bolsonaro". To on od wielu lat blokuje wycinkę drzew, by powstrzymać rozwój przemysłu w tym regionie. Jego działania popiera między innymi Sting, który wystąpił razem z Indianinem na scenie.

Gazeta "Expressen" idzie o krok dalej i już zastanawia się, kto w imieniu Grety Thunberg odbierze nagrodę podczas ceremonii 10 grudnia. Greta Thunberg w tym czasie ma uczestniczyć w szczycie klimatycznym w Chile. Nie ma przeszkód, by w pociąg do Oslo wsiadła jej mama Malena Ernman i pod nieobecność córki odebrała nagrodę - powiedział dziennikowi ekspert od etykiety Mats Danielsson.

Przeciwko wyborze Grety Thunberg przemawia fakt, że obrońcy klimatu w ostatnich latach trzykrotnie byli nagradzani Pokojowym Noblem. Brany jest pod uwagę także wiek Szwedki. Aczkolwiek agencja AFP przypomina, że w 2014 roku laureatką była 17-letnia ówczesna Malala Yousafzai - pakistańska działaczka na rzecz praw kobiet.