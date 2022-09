Osoby oddające hołd brytyjskiej królowej Elżbiecie II poproszono, by nie przynosiły kwiatów zawiniętych w folię, ani przedmiotów, które nie nadają się do kompostowania, w tym szczególności pluszowych Misiów Paddingtonów, jak również kanapek z marmoladą.

Wielka Brytania żegna królową / Jakub Rutka / RMF FM

Po śmierci Elżbiety II tysiące ludzi udały się przed królewskie rezydencje, w tym przede wszystkim Pałac Buckingham w Londynie, zamek w Windsorze i zamek Balmoral w Szkocji, by złożyć kwiaty, kartki z wyrazami sympatii i żalu oraz różne inne dowody przywiązania do zmarłej monarchini. Szczególną popularnością cieszą się pluszowe zabawki - psy corgi i Miś Paddington oraz kanapki z marmoladą.

Miś Paddington i kanapki z marmoladą są nawiązaniem do krótkiego humorystycznego filmu, który został opublikowany w czasie obchodzonego na początku czerwca Platynowego Jubileuszu królowej. Na nim Elżbieta II przyjmuje w pałacu Misia Paddingtona, który w pewnym momencie wyciągnął z kapelusza kanapkę z marmoladą, mówiąc, że zawsze na wszelki wypadek ma ze sobą kanapkę. Królowa na to odpowiedziała, że ona również - z torebki wyjęła swoją.

Royal Parks, organizacja charytatywna zarządzająca i opiekująca się ośmioma parkami na terenie Londynu, w tym przyległym do Pałacu Buckingham Green Parkiem, poprosiła, by nie przynosić przedmiotów nienadających się do kompostowania, w tym właśnie pluszowych zabawek oraz balonów, nie zostawiać zniczy poza wyznaczonymi miejscami, zaś kwiaty kłaść jedynie bez folii, dzięki czemu dłużej przetrwają.

Kwiaty i inne przedmioty składane w hołdzie królowej są przenoszone spod bramy Pałacu Buckingham do Green Parku. Kwiaty pozostaną tam przynajmniej przez tydzień po pogrzebie, a następnie zostaną użyte jako kompost we wszystkich tych ośmiu parkach, zaś kartki będą odłączone od nich i zostaną zachowane na pamiątkę.