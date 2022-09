​Brytyjska królowa Elżbieta II zmarła 8 września o godz. 15:10 (czasu miejscowego), a przyczyną zgonu była starość - napisano w akcie zgonu, który w czwartek został opublikowany przez Narodowy Rejestr Szkocji (NRS).

Królowa Elżbieta II zmarła 8 września / Gorassini Giancarlo/Pool/ABACA / PAP/Abaca

Informację o śmierci monarchini dwór królewski przekazał do publicznej wiadomości 8 września o godz. 18:31 czasu londyńskiego, ale do tej pory nie był znany dokładny czas zgonu. Wiadomo było tylko, że premier Liz Truss, która z zgodnie z procedurą została poinformowana jako pierwsza, otrzymała tę wiadomość o godz. 16:30. Z kolei komunikat Pałacu Buckingham mówiący o tym, że królowa znajduje się pod opieką lekarzy i są oni zaniepokojeni jej stanem zdrowia, został wydany ok. godz. 12:20.

Akt zgonu został podpisany przez córkę królowej, księżniczkę Annę, która podobnie jak najstarszy syn monarchini, Karol, była przy niej w chwili śmierci.

Elżbieta II zmarła na zamku Balmoral w Szkocji w wieku 96 lat. Na brytyjskim tronie zasiadała przez ponad 70 lat - dłużej niż jakikolwiek monarcha w historii Wielkiej Brytanii.

Jeszcze na dwa dni przed śmiercią Elżbieta II przyjęła na audiencji w zamku Balmoral składającego rezygnację premiera Borisa Johnsona oraz Liz Truss, której powierzyła misję utworzenia nowego rządu.

Kolejki do miejsca spoczynku królowej

Setki osób ustawiły się w czwartek w kolejce przed zamkiem w Windsorze, aby zobaczyć miejsce ostatniego spoczynku królowej Elżbiety II. Czwartek jest pierwszym dniem, w którym zamek i znajdująca się na jego terenie kaplica św. Jerzego są udostępnione ponownie do zwiedzania.

Elżbieta II została pochowana 19 września w niewielkiej kaplicy pamięci Jerzego VI, która w latach 60. XX wieku została dobudowana przy prezbiterium kaplicy św. Jerzego. W tym samym miejscu pochowano także jej rodziców - Jerzego VI i królową matkę Elżbietę - oraz młodszą siostrę, księżniczkę Małgorzatę. W dniu pogrzebu Elżbiety II przeniesiono tam także trumnę z ciałem jej zmarłego w zeszłym roku męża, księcia Filipa, która pozostawała w krypcie królewskiej w podziemiach kaplicy św. Jerzego.

Te same dwie kobiety

Od rana przed wejściem ustawiła się kilkusetosobowa kolejka. Jak zwróciły uwagę brytyjskie media, jako pierwsze stanęły w niej Anne Daley z Cardiff i Grace Gothard z południowego Londynu - te same dwie kobiety, które były też pierwsze w kolejce do Westminster Hall, gdzie przed pogrzebem przez ponad cztery dni wystawiona była trumna z ciałem Elżbiety II.

Zamek w Windsorze jest udostępniony do zwiedzania przez cały rok z wyjątkiem wtorków i śród, natomiast kaplica św. Jerzego - w poniedziałki, czwartki, piątki i soboty, zaś w niedzielę jest otwarta tylko dla uczestników nabożeństw. Odwiedzający kaplicę, w której pochowano Elżbietę II, proszeni są o to, aby nie zatrzymywać się tam dłużej niż na chwilę i by nie robić zdjęć.