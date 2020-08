Irańskie władze zaprezentowały dwa nowe typy produkowanych w tym kraju rakiet średniego zasięgu. Pociski zostały nazwane na cześć dowódców wojskowych zabitych w zamachu Stanów Zjednoczonych w Bagdadzie w styczniu br.

Iran zaprezentował nowe rakiety średniego zasięgu / PAP/EPA/IRAN DEFENCE MINISTRY HANDOUT / PAP/EPA