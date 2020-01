Za absurdalne uznały władze w Teheranie tweety prezydenta USA Donalda Trumpa, w których w sobotę i niedzielę wyraził poparcie dla uczestników antyrządowych demonstracji w Iranie.

Amerykański prezydent Donald Trump / Ron Sachs / PAP/EPA

"Wspiera Pan Irańczyków, czy działa Pan przeciwko nim, wydając polecenie zabicia w terrorystycznej akcji ich bohatera narodowego (generała Kasema Sulejmaniego, dowódcę elitarnej jednostki Al-Kuds)?" - pytał w niedzielę na Twitterze prezydenta Trumpa rzecznik irańskiego MSZ Abbas Mussawi.



"Poza tym Trump nie miał prawa tweetować w języku perskim w sytuacji, gdy od lat terroryzuje on irański naród sankcjami i groźbami" - stwierdził Mussawi.



Prezydent Donald Trump zapewnił w sobotę o swojej solidarności z protestującymi Irańczykami. "Do odważnych, cierpiących mieszkańców Iranu: byłem po waszej stronie od początku mojej prezydentury i nadal będę was wspierać" - napisał na Twitterze po angielsku i persku. Ostrzegł też władze w Teheranie, że "nie może być mowy o kolejnej masakrze pokojowych demonstrantów. Świat patrzy!"



W niedzielę Trump zamieścił kolejny wpis na swym koncie. "Nie zabijajcie swoich manifestantów!" - zaapelował do irańskich władz.



"Naszym wrogiem nie jest Ameryka! Wróg jest tutaj"

Od soboty w Teheranie i innych irańskich miastach trwają antyrządowe manifestacje. Ich uczestnicy podkreślają, że są oburzeni kłamstwami irańskich władz, które początkowo nie przyznawały się do zestrzelania ukraińskiego samolotu.



"Naszym wrogiem nie jest Ameryka! Wróg jest tutaj" - skandowali uczestnicy protestów.



Irańczycy, którzy wcześniej nie kryli niezadowolenia wobec polityki Stanów Zjednoczonych i domagali się odwetu za zabicie gen. Kasema Sulejmaniego, teraz kierują oburzenie pod adresem irańskich władz, które pozwoliły na zestrzelenie w środę ukraińskiego Boeinga 737-800. Jego pasażerami byli w dużej mierze Irańczycy lub obywatele innych państw, ale mający irańskie korzenie.

"Irańskie władze starają się, by katastrofa samolotu, podyktowana błędem ludzkim, była odbierana jako jeszcze jeden cios, jaki musi odeprzeć Iran pogrążony w żałobie po zlikwidowaniu przez Amerykanów gen. Kasema Sulejmaniego" - pisze Reuters.



W pogrzebie Sulejmaniego uczestniczyły tłumy, ale po wyjściu na jaw, że władze kłamały w sprawie samolotu, nastroje się zmieniły. Zdarza się, że uczestnicy manifestacji publicznie niszczą portrety Sulejmaniego na znak protestu wobec polityki władz - donoszą zagraniczne agencje.