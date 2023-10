To z jednej strony nagroda za stworzenie nowego narzędzia badawczego, jak i wykorzystanie go do analizy procesów, których wcześniej nawet nie wyobrażaliśmy sobie, że można obserwować. Attosekunda to czas, przez który światło pokonuje rozmiar atomu.

Nobliści podzielą się po równo nagrodą w wysokości 11 mln koron szwedzkich (ok. 4,41 mln zł).

Urodzona we Francji Anne L'Huillier pracuje na uniwersytecie w szwedzkim Lund od 1992 roku. Telefon z informacją o przyznaniu jej nagrody odebrała pod wykładu. Jest 5. kobietą, która dostała Nobla z fizyki.

Francuz Pierre Agostini pracuje na uniwersytecie w Ohio w USA, a Ferenc Krausz na uniwersytecie w niemieckim Monachium.