Historyczne tereny Twierdzy Modlin zamieniły się w arenę treningową zawodników RMF4RT Gladiators, którzy przygotowują się do kolejnych, zbliżających się startów.

Trening RMF4RT Gladiators w Twierdzy Modlin / RMF FM

W czwartek zawodnicy, pod okiem trenerów RMF4RT Gladiators, odbyli kilkugodzinny trening wytrzymałościowy w terenie. Ćwiczenia rozpoczął crossfitowy obwód z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. Następnie uczestnicy pokonali kilkukilometrową trasę po wymagającym i różnorodnym terenie. Ostatnim etapem był challenge z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń. Wszystko po to, aby przygotować się do kolejnych, wymagających startów w zawodach biegowych i nie tylko.

Uwielbiamy wspólnie trenować i bawić się sportem, a jeszcze lepiej, jeśli robimy to w wyjątkowych miejscach. Twierdza Modlin zdecydowanie do takich należy. Chcemy urozmaicać swoje treningi, więc wybieramy do tego celu niecodzienne miejsca. Dokładamy go tego ekstra niespodzianki i dodatkowe emocje, jak na przykład przelot śmigłowcem nad Twierdzą dla wszystkich uczestników wydarzenia - mówi Rafał Płuciennik, szef zespołu.

Każdy może zostać Gladiatorem

W naszym zespole mamy ludzi w różnym wieku i różnym stopniu zaawansowania. Są zawodnicy regularnie osiągający sportowe sukcesy, jak i ci, którzy dopiero rozpoczynają przygodę za sportem. Dzięki temu nasi ludzie wzajemnie się inspirują i poprawiają swoją formę. A to wszystko odbywa się w przyjaznej atmosferze - kontynuuje Płuciennik.

