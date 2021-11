Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski wydał oświadczenie, w którym odniósł się do kontrowersji wokół jego nieobecności w składzie na poniedziałkowy mecz z Węgrami w eliminacjach piłkarskich mistrzostw świata. Biało-czerwoni przegrali to spotkanie 1:2. "Po wygranej z Andorą wiedziałem już, że nie zagram z Węgrami" - zdradził "Lewy". "Żałuję, że nie mogłem pomóc drużynie na boisku, ale dzisiaj musimy skupić się na przyszłości, bo jeszcze niczego nie przegraliśmy. Stać nas na to, aby wygrać w barażach" - zapewnił.

