​Komisarz Rady Europy pisze list do premiera w sprawie ustawy o składce reklamowej, nad którą pracuje rząd. "Proponowany podatek zadusi niezależne media, ograniczając opinii publicznej dostęp do interesujących ją treści i wolność dostępu do informacji". Tak ostrzega Mateusza Morawieckiego Dunja Mijatović.

