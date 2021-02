Reklama dźwignią handlu? Prawdziwość tego twierdzenia jest powszechnie znana w gospodarce rynkowej. Jak podkreśla Rada Przedsiębiorczości, to właśnie reklama stanowi jedno z najważniejszych kół zamachowych gospodarki. Proponowany przez rząd podatek ograniczy reklamę, a to zmniejszy konsumpcję, która i tak jest na poziomie najniższym od lat. To właśnie wpłynie na kondycję PKB, a w efekcie... na wszystkich obywateli.

REKLAMA