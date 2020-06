Centralna Komisja Egzaminacyjna złożyła zawiadomienie na policję w sprawie możliwego przecieku podczas matury z języka polskiego. Chodzi o wzrost wyszukań w internecie hasła "wesele - elementy fantastyczne" i "wesele fantastyka".

Koronawirus w Polsce. Egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum Ekonomicznym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Ok. godz. 6.30 w woj. podlaskim zanotowano wzrost wyszukiwań w Google frazy "wesele elementy fantastyczne". Jak podał na Twitterze profil Emocje w sieci, analizujący nastroje internautów, ok. godz. 7.00 - dokładny temat tegorocznej matury z polskiego na poziomie podstawowym: Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów “Wesela".

Zauważono, że działo się tak tylko w woj. podlaskim. Załączono przy tym wykresy z Google Trends pokazujące zainteresowanie wyszukiwanymi frazami w ujęciu czasowym. Między godz. 7.00 a 9.00 zanotowano też pojedyncze wyszukiwania frazy "Anna Kamieńska".



Jeżeli się okaże, że służby potwierdzą, że niektórzy uczniowie wcześniej poznali te pytania z dzisiejszego egzaminu, to wtedy matura zostanie unieważniona, ale - co ważne - tylko w miejscu tego przecieku. To też jest kwestia zidentyfikowania tych wszystkich osób - mówi RMF FM szef CKE Maciej Smolik.

Tej osobie, której udowodni się, że udostępniła uczniom wcześniej pytania, grożą konsekwencje karne

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części - maturzyści muszą rozwiązać test i napisać własny tekst - rozprawkę albo analizę tekstu poetyckiego.



W tym roku temat rozprawki brzmiał: "Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów “Wesela", do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury". Do zinterpretowania był wiersz Anny Kamieńskiej "Daremne".