Za nami Gala Zamknięcia 16.edycji festiwalu Mastercard OFF Camera. Laureatką Krakowskiej Nagrody Filmowej Andrzeja Wajdy została Tonya Noyabrova za film "Do you love me?". Krakowską Nagrodę Filmową otrzymał film "Tata", który zwyciężył w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych.

Tonya Noyabrova / Łukasz Gągulski / PAP Po raz pierwszy wręczona została Nagroda Female Voice (50 000 zł), której fundatorami jest Bank BNP Paribas i Mastercard. Lista nagrodzonych: Laureatką Krakowskiej Nagrody Filmowej Andrzeja Wajdy Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi" zostaje Tonya Noyabrova za film "Do you love me?". "Mocny, niezwykle dojrzale nakręcony portret wyjątkowo trudnych czasów, który sprawia, że chcemy zobaczyć więcej i więcej perypetii wspaniale zagranej głównej bohaterki" - tak jury uzasadniło decyzję o przyznaniu nagrody Tonii Noyabrovej.

Laureatką nagrody 63sekundy została Magdalena Guzek za film "Wiosna". Nagrodę Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych otrzymał Jakub Mróz za produkcję filmu "Słoń". Nagrodę Mastercard Rising Star otrzymała Sonia Szyc za rolę w filmie "Miało cię nie być". Najlepszą Aktorką została Dorota Pomykała za rolę w filmie "Kobieta na dachu". Najlepszym Aktorem uznano Eyrka Lubosa za rolę w filmie "Tata". Nagrodę Female Voice otrzymała Klaudia Śmieja-Rostworowska za film "The Silent Twins". Nagrodę Dominiki Kulczyk & dFlights w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych otrzymał film "Tata" w reżyserii Anny Maliszewskiej. Nagrodę Publiczności otrzymał film "Kobieta na dachu" w reżyserii Anny Jadowskiej. Nagroda FIPRESCI (przyznawaną przez Międzynarodową Federacją Krytyków Filmowych Fédération Internationale de la Presse Cinématographique) otrzymał film "Chleb i sól" w reżyserii Damiana Kocura. Zobacz również: Mastercard OFF CAMERA: Zabawa ponad wszystko. Dziś gala zamknięcia

