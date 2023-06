We wtorek na posiedzeniu Sejm zajmie się prezydenckim projektem nowelizacji tak zwanej ustawy "lex Tusk". Chodzi o ustawę powołującą komisję do spraw badania rosyjskich wpływów. Andrzej Duda po podpisaniu pierwotnej wersji ustawy zaproponował w niej zmiany.

Prezydent Andrzej Duda / Shutterstock

Zgodnie z prezydenckimi zmianami, komisja nie mogłaby między innymi wydawać decyzji o zakazie pełnienia funkcji publicznych. Pytanie brzmi czy Prawo i Sprawiedliwość poprze projekt Andrzeja Dudy. Decyzji wciąż nie ma.

W najbliższych dniach ostatecznie klub parlamentarny PiS ogłosi decyzję, czy popiera projekt prezydenta, jutro rusza posiedzenie sejmu, więc może będzie coś więcej wiadomo - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Zgodnie z ustawą, którą prezydent już podpisał, we wtorek (13.06) mija termin zgłaszania kandydatów na członków komisji. Reporter RMF FM dopytywał rzecznika rządu, czy wobec tego w tym tygodniu sejm powoła członków tej komisji.

Nie ma takiej decyzji, nie mogę tego zakomunikować - odpowiedział. Mimo, że o komisji do spraw badania rosyjskich wpływów słyszymy od dwóch tygodni, znaków zapytania dotyczących pracy tego zespołu - jak słychać - wciąż jest dużo.

Najpierw podpis potem nowelizacja

29 maja prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 i zapowiedział, że w trybie kontroli następczej skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego.

30 maja ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a 31 maja weszła w życie.

W piątek, 2 czerwca, prezydent poinformował o przygotowaniu projektu nowelizacji tej ustawy i tego dnia projekt trafił do Sejmu.

Prezydent Duda zaznaczył, że w jego projekcie jest zapis, iż w komisji ds. badania wpływów rosyjskich nie mogą zasiadać parlamentarzyści, znoszone są środki zaradcze zapisane w obecnej ustawie (to m.in. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat), a głównym przedmiotem stwierdzenia komisji będzie uznanie, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym; ponadto odwołanie od decyzji komisji ma być kierowane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce w sprawie naruszenia prawa UE w związku z przyjęciem ustawy o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022.