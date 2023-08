Sejm głosami Prawa i Sprawiedliwości zaakceptował dziewięcioosobowy skład komisji ds. badania wpływów rosyjskich. Wszyscy członkowie pochodzą z nadania partii rządzącej. Opozycja zbojkotowała powołanie i wybór składu zespołu.

Posłowie na sali obrad Sejmu (zdjęcie ilustracyjne) / Rafał Guz / PAP

Prawo i Sprawiedliwość przegłosowało dziewięciu kandydatów, a wśród nich prezydenckiego doradcę prof. Andrzeja Zybertowicza oraz przewodniczącego Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności w Pałacu Prezydenckim prof. Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego. W zespole będzie pracować również zaprzyjaźniony z partią rządzącą historyk prof. Sławomir Cenckiewicz.

Oprócz nich, do składu komisji powołani zostali: Łukasz Cięgotura, Michał Wojnowski, Józef Brynkus, Marek Szymaniak, Arkadiusz Puławski i Andrzej Kowalski.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej - PSL oraz pozostałych kół sejmowych nie wzięli udziału w głosowaniu. Przeciw głosowali jedynie posłowie Konfederacji.

Cała komisja będzie się składać z osób z nadania partii rządzącej, bo opozycja - a w ślad za nią i Komisja Europejska - uznaje ją za skrajnie niedemokratyczną.

Jesteście dzisiaj formacją, która odchodzi od rządu. Nikogo nie rozliczycie, a siebie skompromitujecie - przekonywał szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Zespół w ciągu dwóch tygodni musi stworzyć regulamin oraz wybrać przewodniczącego.

Krótka historia ustawy o komisji ds. badania wpływów rosyjskich

31 maja weszła w życie - powstała z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości - ustawa o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022, którą prezydent podpisał kilka dni wcześniej, zapowiadając jednocześnie skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego.

Następnie - 2 czerwca - Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt nowelizacji tej ustawy. Sejm uchwalił ją 16 czerwca. Ostatecznie prezydent podpisał nowelizację 31 lipca.

W pierwszej połowie sierpnia ustawa o powołaniu komisji ds. badania rosyjskich wpływów weszła w życie.

Czego dotyczyła prezydencka nowelizacja?

Nowela zmienia zapisy ustawy, która zaczęła obowiązywać w końcu maja. Zgodnie z prezydencką nowelą, w komisji ds. badania wpływów rosyjskich nie będą mogli zasiadać parlamentarzyści, znoszone są środki zaradcze zapisane w obecnej ustawie (to m.in. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat), a głównym przedmiotem stwierdzenia komisji będzie uznanie, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym. Odwołanie od decyzji komisji ma być kierowane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Zgodnie z ustawą, w skład komisji wchodzi 9 członków w randze sekretarza stanu powoływanych i odwoływanych przez Sejm.