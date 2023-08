Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka poinformował, że klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił dziewięciu kandydatów do komisji ds. badania wpływów rosyjskich. Żaden inny klub parlamentarny nie zgłosił swoich kandydatów.

Sejm (zdjęcie ilustracyjne) / Tomasz Gzell / PAP

Jak wynika z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej, kandydatami Prawa i Sprawiedliwości do komisji ds. badania wpływów rosyjskich są: Łukasz Cięgotura, Sławomir Cenckiewicz, Michał Wojnowski, Marek Czeszkiewicz, Przemysław Żurawski vel Grajewski, Marek Szymaniak, Arkadiusz Puławski, Andrzej Kowalski i Andrzej Zybertowicz.

Ugrupowania w polskim parlamencie miały czas na zgłoszenie swoich kandydatów do zasiadania w komisji do godz. 20:00. Taki termin wyznaczyła marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Centrum Informacyjne Sejmu przekazało, że żaden inny klub parlamentarny nie zgłosił kandydatów, co jest zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami opozycji.

Partia rządząca chce, by Sejm wybrał członków komisji jutro, na wieczornym posiedzeniu.

Krótka historia ustawy o komisji ds. badania wpływów rosyjskich

31 maja weszła w życie - powstała z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości - ustawa o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022, którą prezydent podpisał kilka dni wcześniej, zapowiadając jednocześnie skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego.

Następnie - 2 czerwca - Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt nowelizacji tej ustawy. Sejm uchwalił ją 16 czerwca. Ostatecznie prezydent podpisał nowelizację 31 lipca.

W pierwszej połowie sierpnia ustawa o powołaniu komisji ds. badania rosyjskich wpływów weszła w życie.

Czego dotyczyła prezydencka nowelizacja?

Nowela zmienia zapisy ustawy, która zaczęła obowiązywać w końcu maja. Zgodnie z prezydencką nowelą, w komisji ds. badania wpływów rosyjskich nie będą mogli zasiadać parlamentarzyści, znoszone są środki zaradcze zapisane w obecnej ustawie (to m.in. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat), a głównym przedmiotem stwierdzenia komisji będzie uznanie, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym. Odwołanie od decyzji komisji ma być kierowane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Zgodnie z ustawą, w skład komisji wchodzi 9 członków w randze sekretarza stanu powoływanych i odwoływanych przez Sejm.