"Podjęłam decyzję o opuszczeniu Porozumienia. Pozostaję w klubie PiS i będę wspierać Zjednoczoną Prawicę" - powiedziała wicepremier minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. "W bardzo poważnych kryzysach ostatnich miesięcy, które istotnie zagroziły trwaniu Zjednoczonej Prawicy, znaleźliśmy się z szefem Porozumienia Jarosławem Gowinem po przeciwnych stronach sporu. Nie jest to kwestia przypadku, ale zasadniczych różnic w rozumieniu politycznych celów i metod" - zaznaczyła w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Wicepremier Emilewicz: podjęłam decyzję o opuszczeniu Porozumienia / Tomasz Gzell / PAP

Z Jarosławem Gowinem nie zgadzałam się ani w maju, kiedy wewnątrzkoalicyjny spór o termin wyborów postanowił on przenieść na forum publiczne. Ani w tej chwili, kiedy, w krytycznym dla prawicy głosowaniu nad ustawą o ochronie zwierząt, podjął decyzję o wstrzymaniu się od głosu, ponownie ryzykując stabilność i istnienie koalicji - tłumaczy wicepremier.



Pytana o zaplanowane na dziś wspólne oświadczenie przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy, Jadwiga Emilewicz odpowiedziała: "W moim przekonaniu obóz Zjednoczonej Prawicy jest dzisiaj najlepszą odpowiedzią na te trudne, niepewne czasy. Miejmy więc nadzieję, że umowa koalicyjna w sobotę będzie podpisana i nowy rząd rozpocznie pracę jak najszybciej".



W związku z ustaleniami liderów, na każdą z partii koalicyjnych przypadnie po jednym resorcie, a - jak wiadomo - do rządu postanowił wrócić Jarosław Gowin, zatem wkrótce skończy się moja misja - zaznaczyła wicepremier.



Pytana o powody odejścia z Porozumienia, Jadwiga Emilewicz odpowiedziała, że to dla niej trudna decyzja. To Jarosław Gowin wprowadzał mnie do polityki, a partię razem zakładaliśmy i tworzyliśmy przez lata. Jednak, wśród wszystkich dostępnych możliwości, ta wydaje się najuczciwszą. Fakt, że w dwóch bardzo poważnych kryzysach ostatnich miesięcy, które istotnie zagroziły trwaniu Zjednoczonej Prawicy, znaleźliśmy się z liderem Porozumienia - Jarosławem Gowinem - po przeciwnych stronach sporu. Nie jest to - w moim przekonaniu - kwestia przypadku, ale zasadniczych różnic w rozumieniu politycznych celów i metod - powiedziała wicepremier.



Jestem wiceprzewodniczącą Porozumienia, partii, w której nazwie znajduje się nazwisko Jarosława Gowina. W tej sytuacji uczciwość nakazuje mi - gdy przestaję utożsamiać się z linią jej lidera - opuścić tę partię - dodała Jadwiga Emilewicz.



Po odejściu wicepremier pozostanie w klubie PiS. Będę posłanką bezpartyjną w klubie PiS - podkreśla.



O koalicji w Porannych rozmowach w RMF FM. Przepytuje Robert Mazurek Karolina Bereza / RMF FM

Oświadczenie Zjednoczonej Prawicy

W południe mamy poznać szczegóły wspólnego oświadczenia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz Jarosława Gowina. Wczoraj kilka godzin trwały rozmowy w tej sprawie na Nowogrodzkiej.

W środę - w nieoficjalnych rozmowach z naszym dziennikarzem Patrykiem Michalskim - politycy Solidarnej Polski i Porozumienia Jarosława Gowina mówili, że "rośnie presja na Jarosława Kaczyńskiego, by wszedł do rządu w roli wicepremiera".



Źródło PAP zbliżone do rządu potwierdziło w czwartek po północy, że w efekcie negocjacji "Jarosław Kaczyński ma wejść do rządu". Jeden z polityków PiS poinformował poczwartkowym spotkaniu kierownictwa partii o ustaleniu, że prezes PiS będzie kierował Komitetem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej.