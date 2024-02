Donald Tusk zapowiedział "szybką" modernizację zapory granicznej z Białorusią. Stalowe ogrodzenie o wysokości 5,5 metra rozciąga się na długości 186 kilometrów, a jego konstrukcja była krytykowana, jako niewystarczająca do zatrzymania nielegalnej migracji. Na dzisiejszym spotkaniu szefów rządów Polski i Finlandii potwierdzono gotowość obu krajów do współpracy w sektorze bezpieczeństwa.

Donald Tusk / Albert Zawada / PAP

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po godz. 10 w piątek miało miejsce spotkanie premiera Donalda Tuska z przebywającym z wizytą w Polsce premierem Finlandii Petterim Orpo. Oba kraje mierzą się z podobnym problemem - falą nielegalnej migracji, uruchomionej przez władze w Moskwie i Mińsku, by destabilizować kraje wchodzące w skład Strefy Schengen. Konieczność wielostronnej współpracy w tej kwestii zadeklarował dziś Donald Tusk.

Nasze dzisiejsze spotkanie potwierdziło obustronną gotowość do ciężkiej pracy na wielu szczeblach - i europejskim, i bilateralnym, pomiędzy firmami, środowiskami - przede wszystkim na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Finlandii, Polski, całego regionu i Europy - powiedział szef polskiego rządu.

Głównym tematem rozmów z premierem Finlandii były kwestie bezpieczeństwa. Zaczęliśmy spotkanie od wymiany informacji i doświadczeń na temat sytuacji na naszych granicach. Mamy do czynienia z podobnymi problemami: nielegalna i organizowana przez państwa z nami sąsiadujące migracja.(...) Jesteśmy w jakimś sensie państwami frontowymi w tej konfrontacji ze zorganizowaną przez Moskwę i Mińsk nielegalną migracją - podkreślił premier.

Poinformował, że kilkadziesiąt godzin temu wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych Marcinem Kierwińskim podjął decyzję o szybkiej modernizacji zapory granicznej z Białorusią. Przeznaczymy na to adekwatne środki. Chcemy koordynować razem z Finlandią prace na granicach, ponieważ szczelne granice z Rosją i Białorusią, jeśli naprawdę mają być szczelne, to musimy wziąć za to wspólną odpowiedzialność: Finlandia, Polska, ale także kraje bałtyckie. Nie może być tutaj słabych ogniw - zaznaczył premier.

Donald Tusk zadeklarował, że Finlandia i Polska są gotowe do współpracy na rzecz ogólnoeuropejskiej, twardej polityki wobec nielegalnej migracji. Przypomniał, że oba państwa zdecydowały się na wzmocnienie granicy zewnętrznej, także przez budowę odpowiednich instalacji.