Aktywista oskarżony o pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy został uniewinniony. O rozstrzygnięciu sprawy poinformowała "Grupa Granica".

Polsko-białoruskie przejście graniczne (zdjęcie archiwalne) / Marcin Obara / PAP

"Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim uniewinnił jednego z aktywistów organizacji ‘Grupa Granica’ od zarzutu pomagania w nielegalnym przekraczaniu granic" - czytamy na Facebooku organizacji.

Zarzut dotyczył przewiezienia przez granice ciężko rannego migranta z granicy polsko-białoruskiej. Aktywista przetransportował go do najbliższego szpitala, za co postawione zostały mu zarzuty pomocy w nielegalnym przekraczaniu granicy.

W tej sprawie interweniowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która przedstawiła sądowi opinię prawną, wskazując na legalność świadczenia pomocy humanitarnej.

Sąd w uzasadnieniu wyroku napisał: "Fakt, że osoby te nielegalnie przekraczały granicę i godziły się na ryzyko z tym związane, nie ma wpływu (na to), że takim osobom może być udzielana legalnie pomoc humanitarna. Nie można stawiać zarzutu osobom chcącym nieść pomoc migrantom, zwłaszcza tym, którzy wymagają opieki medycznej".

"Grupa Granica" to ruch społeczny, który w swym założeniu ma pomagać migrantom w całej Polsce, w szczególności tym z granicy polsko-białoruskiej.