Litewskie służby graniczne podczas świat będą pracowały we wzmożonym reżimie - powiedział w rozmowie z PAP wiceminister spraw wewnętrznych Kestutis Lanczinskas. Wskazał, że należy być przygotowanym na wszelkie scenariusze prób nielegalnego przekroczenia granicy.

Zdj. ilustracyjne / Oksana Manchuk / TASS / Forum / PAP/EPA

W okresie świątecznym funkcjonariusze pozostaną w stanie najwyższej gotowości, a granica będzie strzeżona w reżimie wzmocnionym - powiedział wiceminister Lanczinskas.

W ocenie wiceszefa resortu spraw wewnętrznych, "sytuacja na litewsko-białoruskiej granicy pozostaje stabilna, ale oczywistym jest, że białoruski reżim testuje czujność i gotowość funkcjonariuszy, więc musimy być przygotowani na każdy scenariusz".

Lanczinskas wskazał, że niepokojąca jest zmiana charakteru brutalnych ataków na polskiej granicy, wskazująca na to, iż migranci są szkoleni przez białoruskie służby.

Obserwując jak się (migranci) ustawiają, podchodzą (do granicy), wycofują się, można wnioskować, że są przeszkoleni - powiedział Lanczinskas. Podkreślił, że uwzględniając powyższe "litewscy pogranicznicy i inni funkcjonariusze pracujący na granicy są odpowiednio informowani i instruktowani".

Dodatkowe zagrożenia stwarzają dezinformacje rozpowszechniane w sieciach społecznościowych, które wprowadzają w błąd irackich obywateli o rzekomej umowie między litewskimi i irackimi urzędnikami w sprawie zakwaterowania nielegalnych migrantów w Wilnie - mówi Lanczinskas. Wiceminister kategorycznie temu zaprzecza i zaznacza, że spotkania z irackimi dyplomatami dotyczą jedynie kwestii powrotu migrantów do ich kraju pochodzenia.

W ubiegłym tygodniu na Litwie przebywali iraccy dyplomaci, którzy pomogli załatwić dokumenty podróżne i formalności potrzebne do powrotu do kraju kolejnych 80 migrantów. Z Litwy do kraju pochodzenia na zasadach dobrowolnych odesłanych zostało już 427 osób.

Ponadto na granicy trwają intensywne prace przy montażu fizycznej bariery. Wzdłuż granicy mamy już ułożonych 135 km zasiek typu concertina. Najbardziej wrażliwe odcinki granicy są objęte monitoringiem, co zapewnia również skuteczniejszą ochronę granicy - podkreśla wiceminister spraw wewnętrznych Kestutis Lanczinskas.

W tym roku na Litwę trafiło ponad 4,3 tys. nielegalnych migrantów. Około 8 tys. nie zostało wpuszczonych.

W ciągu ostatnich tygodni znacznie zmniejszyła się liczba prób nielegalnego przekraczanie litewsko-białoruskiej granicy. Często w ciągu doby nie odnotowuje się żadnej próby.

Granica litewsko-białoruska mierzy 679 km. Ponad 100 km granicy przebiega wzdłuż brzegów rzek i jezior.