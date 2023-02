Mieszkańcy obawiają się, że zagrożona jest cała miejscowość

Wyburzenie tego budynku dotyka kluczowej kwestii naszych czasów, zmiany klimatu i jej wpływu na poziom oceanów - powiedział 71-letni mieszkaniec miasteczka Guy Bouyssou, który obawia się, że samo Soulac-sur-Mer może również zostać poszkodowane w wyniku wzrostu poziomu mórz.



Adrien Privat, przedstawiciel francuskiej agencji ochrony wybrzeża powiedział, że zagrożenie jest bardzo realne.



Sytuacja Le Signal jest w dużej mierze symboliczna dla tego, co dzieje się pod względem erozji wybrzeża we Francji - powiedział Reutersowi.

Nie tylko Le Signal

Privat przekazał, że globalne ocieplenie miało duży wpływ na decyzję o wyburzeniu bloku, ponieważ wyższy średni poziom mórz zaostrza inne czynniki, które powodują erozję.

Dodał, że kanciasty budynek był typowym przykładem zabudowy obszarów przybrzeżnych, powstałej w drugiej połowie XX wieku, kiedy urbaniści nie zwracali uwagi na fakt, że linie brzegowe są dynamiczne i ciągle się zmieniają.



Szacujemy, że około 50 tys. bloków mieszkalnych (we Francji) znajduje się w strefach, których położenie powoduje, że będą musiały zostać przeniesione do końca tego stulecia. Wszystkie wybrzeża Francji są zagrożone, a wybrzeża piaszczyste bardziej niż skaliste - skomentował Privat.



Le Signal jest ostrzeżeniem przed tym, co może się wydarzyć w innych miejscach i unaocznia konieczność przygotowania się do tego już teraz - podsumował.