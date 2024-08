Władze Austrii ostrzegają, że lodowca Hallstätter nie da się już uratować. Od 2006 roku stracił jedną trzecią swojej masy. Odsłonięte skały przyspieszają jego topnienie.

Od rozpoczęcia programu pomiarowego w 2006 r. lodowiec Hallstätter stracił jedną trzecią swojej masy / BERNHARD EDMAIER/Science Photo Library/East News /

Zarówno austriacka minister klimatu Leonore Gewessler, jak i radny prowincji Górnej Austrii Stefan Kaineder ostrzegają, że nawet przy najbardziej optymistycznych scenariuszach klimatycznych nie da się już uratować alpejskiego lodowca Hallstätter. Informację tę przekazali w czasie konferencji prasowej u podnóży lodowca.



Ponadto glacjolog Klaus Reingruber zwrócił uwagę, że odsłonięte przez ustępujący lód skały dodatkowo przyspieszają topnienie. Od rozpoczęcia programu pomiarowego w 2006 r. Hallstätter stracił jedną trzecią swojej masy. Ponad 800 tys. metrów kwadratowych powierzchni wiecznego lodu jest nie do odzyskania - dodał.

Glacjolog przekonuje, że pomiary dokonywane zarówno na lodowcu Hallstätter, jak i w innych miejscach na świecie dowodzą, że jedyną alternatywą dla ludzkości jest ograniczenie zmian klimatycznych. Topnienie lodowców to sygnał ostrzegawczy - jeśli teraz nie pójdziemy odważnie do przodu i konsekwentnie nie będziemy chronić klimatu, będzie za późno. Wtedy góry i planeta, jaką znamy, zmienią się nieodwracalnie - ostrzega Gewessler.



Hallstätter jest największym lodowcem w górach Dachstein we wschodniej części masywu alpejskiego. Leży bezpośrednio u północnego podnóża Dachstein, a wody z niego spływają do jeziora Eissee. Lodowiec i znajdujące się w jego pobliżu trasy narciarskie i turystyczne są uznawane za jedne z najpiękniejszych miejsc w Austrii.