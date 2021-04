USA zobowiążą się do ograniczenia o co najmniej 50 proc. emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. w stosunku do 2005 r. - informuje w czwartek agencja Reutera, powołując się na dwa źródła. USA negocjuje również podniesienie celów redukcji emisji m.in. z Japonią i Kanadą.

