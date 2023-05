Ryzyko powstania w najbliższych miesiącach fenomenu pogodowego El Nino wzrasta – ostrzega Światowa Organizacja Meteorologiczna i zapowiada nowe rekordy wysokiej temperatury, a w konsekwencji suszy.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

El Nino to zjawisko pogodowe polegające na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku. Kiedy powstaje, oddziałuje to na niemal całą Ziemię.

Dziś Ocen Spokojny jest na normalnym poziomie, ale istnieje ryzyko, że od maja do lipca rozwinie się El Nino. Ryzyko to Światowa Organizacja Meteorologiczna szacuje na 60 proc. W okresie czerwiec - sierpień ryzyko to wzrasta do 60-70 proc. a w okresie lipiec - październik do 70-80 proc.

Kiedy El Nino powstanie, wzrośnie globalna temperatura, a to oznacza nowe rekordy ciepła - zauważa "The Guardian".

To zmieni pogodę i klimat na całym świecie - mówi Wilfran Moufouma Okia z Światowej Organizacji Meteorologicznej.