Kilka dni nietypowo wysokiej temperatury w północnej Grenlandii wywołało gwałtowne topnienie pokrywy lodowej wyspy. Woda uwolniona w ten sposób tylko w miniony weekend wystarczyłaby do zapełnienia ponad 7 mln basenów olimpijskich - alarmują badacze.

/ PAP / PAP

Ostatnio na Grenlandii temperatura oscylowała wokół 15 stopni Celsjusza, czyli wyniosła o 6 stopni więcej niż normalnie o tej porze roku - powiedzieli naukowcy reporterom CNN.



Według danych ośrodka badawczego Narodowe Centrum Danych o Śniegu i Lodzie ilość lodu, który stopił się na Grenlandii tylko między 15 a 17 lipca - w tempie 6 miliardów ton wody dziennie - wystarczyłaby do zapełnienia 7,2 milionów basenów olimpijskich lub do pokrycia terytorium amerykańskiego stanu Wirginia Zachodnia (około 62 tys. km kw.) warstwą głęboką na ok. 30 cm.



Topnienie na północy (Grenlandii) w ostatnim tygodniu nie jest normalne, patrząc na średnią z ostatnich 30-40 lat - powiedział Ted Scambos, naukowiec z Uniwersytetu Kolorado. Topnienie ma tendencję wzrostową, a to wydarzenie było jego kulminacją - dodał.



Poważny problem, który się nasila

Każdego lata naukowcy martwią się, że na Grenlandii powtórzą się rekordowe roztopy z 2019 roku, kiedy to do morza spłynęło 532 mld ton lodu. W efekcie poziom mórz na świecie podniósł się na stałe o 1,5 milimetra. Gdyby stopił się cały lód na Grenlandii, poziom mórz wzrósłby o 7,5 metra.



W 2020 roku naukowcy z uniwersytetu stanowego w Ohio ocenili, że topnienie lądolodu Grenlandii osiągnęło punkt bez powrotu i żadne wysiłki mające na celu powstrzymanie globalnego ocieplenia nie mogą powstrzymać jego ostatecznego rozpadu. Tempo topnienia w ostatnich latach przekracza wszystko, czego Grenlandia doświadczyła w ciągu ostatnich 12 tysięcy lat. Z innego badania wynika, że topnienie może spowodować wymierne zmiany w polu grawitacyjnym nad Grenlandią.



Jak podkreśla CNN, zanim odczuwalne stały się zmiany klimatu spowodowane przez człowieka, temperatura bliskie 0 stopnia Celsjusza była na Grenlandii niespotykana, jednak od lat 80. region ten ociepla się cztery razy szybciej, niż wynosi średnia dla całego świata - co zwiększa prawdopodobieństwo, że temperatura przekroczy próg topnienia.