Japońska Agencja Meteorologiczna poinformowała, że we wtorek przed południem czasu lokalnego tajfun Khanun znajdował się 220 km na południowy wschód od Naha. Wiatr w pobliżu centrum tajfunu wieje z prędkością do 162 km/godz., a w porywach do 234 km/godz.

Obecnie żywioł przemieszcza się z prędkością ok. 20 km/godz. w kierunku północno-zachodnim. Służby meteorologiczne przewidują, że Khanun znacznie zbliży się do lądu w nocy z wtorku na środę, utrzymując bardzo silną intensywność. W ciągu najbliższych 24 godzin na terenie prefektury Okinawa spodziewane są opady deszczu do 180 mm i fale o wysokości do 12 metrów.