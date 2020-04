Za nami IV etap konkursu Festiwal Kwarantanny! W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy kilkadziesiąt zgłoszeń od przedszkolaków i uczniów z Krakowa, a jury zdecydowało się nagrodzić aż 18 z nich. Dodatkowo Urząd Miasta Krakowa ma świetne wieści dla uczniów, którzy nie zdążyli wziąć udziału w zabawie - konkurs zostaje przedłużony do końca kwietnia.

/ materiały prasowe /

W jury konkursu zasiadają: Zastępca Prezydenta Krakowa Andrzej Kulig, prezes Fundacji Poland Business Run Agnieszka Pleti, Marek Balawajder, reżyser i producent Piotr Biedroń, aktor Tomasz Schimscheiner, Marzena Sadłoń z nakolkach.com, Adrianna Palka, Andrzej Popiel i Agnieszka Wnuk.

Jury podjęło decyzję o przyznaniu 4 nagród głównych i 14 wyróżnień.

W tym tygodniu tabletami Samsung Galaxy nagrodzeni zostają:

1. W kategorii maluchów Mikołaj Ślęzak za reżyserię filmu "Czerwony Kapturek w czasach zarazy"

2. W kategorii szkoły podstawowej Antonina Józkowicz za wideo "Interdyscyplinarna nauka Tośki"

3. Karol Dziewałtowski-Gintowt ze szkoły średniej za film "Pewnego razu w czasie kwarantanny"

Wideo youtube

4. Zuzanna Kobierzyńska za przygotowanie filmu w kategorii tematycznej "Po szkole"

Wideo youtube

Nagrodzonych zostało także 14 innych uczniów, którzy wraz z wyróżnieniem otrzymują głośniki JBL GO2, książki lub gry i słodycze od Partnerów akcji. Są to: Beniamin Pasternak, Bronisław Kłys, Maciej Smędzik, Pola Wełna, Liliana Kos, India Dudek, Zofia Mlynarczyk, Maja Jankowicz, Jan Cierpik, Agnieszka Argasińska, Jolanta Mikulska, Gabriela Ortyńska, Karolina Wąs, Weronika Wyrobek.

Wyniki znaleźć można także na www.festiwalkwarantanny.pl oraz na stronie wydarzenia konkursowego na Facebooku.

Wszystkie filmy biorące udział w akcji można odszukać w mediach społecznościowych po hashtagach: #festiwalkwarantanny #krakow #siedzewdomu.

Tym samym rozpoczynamy dodatkowy etap zabawy, również w tym tygodniu dzieci mają szansę na zdobycie nagród i wyróżnień.

Organizatorzy czekają na max. 2-minutowe filmy do niedzieli do północy. Jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jedno nagranie. Należy wybrać kategorię konkursową i przedstawić zadany temat - liczymy na kreatywność uczestników. Wrzucając film na konto swoje lub rodziców na FB, IG lub YT, należy ustawić post jako publiczny i dodać hashtagi konkursowe: #festiwalkwarantanny #krakow #siedzewdomu. Rodzice muszą wyrazić zgodę na udział w konkursie poprzez formularz na stronie www.festiwalkwarantanny.pl.

Organizatorzy konkursu: Miasto Kraków, Fundacja Poland Business Run, RMF FM.

Partnerzy akcji: Skrzat, Wydawnictwo Literackie, Znak Emotikon, Beskidzkie, ADAMADA, Nasza Księgarnia, Silcare, Wawel, Fundacja "Wawel z rodziną", Wytwórnia, Hanalei, CzuCzu.