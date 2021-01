W poniedziałek w Polsce wykonano około 45 tys. szczepień przeciwko Covid-19. Szczepienia dla seniorów rozpoczną się 25 stycznia - w pierwszej kolejności mogą na nie liczyć osoby po 80. i 70. roku życia. Później szczepionka będzie udostępniana kolejnym grupowym wiekowym i zawodowym.

Zdj. ilustracyjne / CJ GUNTHER / PAP/EPA

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk poinformował , że w Polsce jest 1 051 000 dawek szczepionki przeciw COVID-19, z tego do 509 szpitali węzłowych trafiło 456 tys. szczepionek (połowa szczepionek jest przechowywana w Agencji Rezerw Materiałowych, żeby pacjent, który otrzymał pierwszą dawkę, miał gwarancję, że otrzyma również drugą).





Obecnie w Polsce szczepienia przeciw Covid-19 wykonuje się produktem o nazwie Comirnaty opracowanym przez konsorcjum firm Pfizer i BioNTech. We wtorek do kraju ma jednak trafić pierwsze 29 tys. szczepionek firmy Moderna.

Do godziny 10:30 w poniedziałek w sumie wykonano w Polsce 203 053 szczepienia przeciw Covid-19. Wieczorem tego samego dnia szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk poinformował, że tylko w poniedziałek w szpitalach wykonano ponad 45 tys. szczepień.

Śląskie

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek poinformował, że do śląskich szpitali trafi w tym tygodniu 25 tys. dawek szczepionki. Ponad tysiąc szczepionek w poniedziałek otrzymało Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach.

W zeszłym tygodniu wyszczepiliśmy wszystkie 270 dawek, w tym tygodniu dostarczono nam 1080 dawek - o tyle wnioskowaliśmy - powiedziała PAP rzeczniczka placówki Joanna Chłądzyńska.

Wielkopolskie

Według służb wojewody wielkopolskiego w poniedziałek do szpitali w regionie przekazano 18,9 tys. dawek szczepionki. Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu powiedział, że zamówienie na taką liczbę dawek złożyły w ub. tygodniu wielkopolskie szpitale węzłowe. Duże zapotrzebowania na szczepionki zgłaszają przede wszystkim szpitale kliniczne, np. zamówienie na ponad 2 tys. dawek złożył Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Małopolskie

Ponad 35 tys. dawek szczepionki w poniedziałek trafiło do małopolskich szpitali. Do tej pory w Małopolsce przeciw COVID-19 zaszczepiło się kilkanaście tysięcy osób - podał wojewoda Łukasz Kmita. Małopolski wojewódzki inspektor sanitarny Jarosław Foremny sprecyzował, że szczepionkę przyjęło ponad 12 tys. osób.

Świętokrzyskie

Prawie 6 tys. dawek szczepionki przeciw Covid-19 trafiło w poniedziałek do świętokrzyskich szpitali. Wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak poinformował PAP, że dostawa przebiegła bez zakłóceń. W regionie najwięcej, bo 1080 szczepionek, zamówił Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach (w placówce tej zaszczepiono ogółem 690 pracowników).

Warmińsko-Mazurskie

Kolejna partia szczepionek w poniedziałek dotarła także do szpitali na Warmii i Mazurach. Według służb prasowych wojewody był to transport w sumie ponad 7 tys. dawek szczepionki.

Dolnośląskie

Również do dolnośląskich szpitali węzłowych w poniedziałek trafiły kolejne partie szczepionek przeciwko Covid-19. Do największego w regionie szpitala - Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu - dostarczono tego dnia 2250 dawek preparatu.

Rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK) we Wrocławiu Monika Kowalska powiedziała w poniedziałek PAP, że w tym szpitalu zaszczepiono łącznie 8 tys. osób, a w trakcie minionego weekendu 1,6 tys. osób. W poniedziałek do USK dotarła kolejna partia 2250 dawek szczepionki.

Gdy wykorzystamy otrzymane szczepionki, jeszcze w tym tygodniu złożymy zamówienie na następną partię. W naszej kolejce w grupie zero mamy jeszcze 6 tys. osób i dopisują się kolejne - powiedziała Kowalska.

Lubelskie

Szczepienia trwają równie z w szpitalach lubelskich. 1,5 tys. osób zaszczepiono dotychczas przeciwko Covid-19 w szpitalu im kard. Wyszyńskiego w Lublinie, a w sumie w sześciu szpitalach podległych marszałkowi woj. lubelskiego - blisko 3 tys. osób. Szczepienia wciąż trwają.

Lubuskie

Do 18 szpitali węzłowych w woj. lubuskim trafiło dotąd 8790 dawek szczepionki przeciw Covid-19. Do 8 stycznia br. zaszczepiono 4380 osób. W poniedziałek Agencja Rezerw Materiałowych dostarczyła 4410 dawek.

Kujawsko-Pomorskie

Do szpitali w woj. kujawsko-pomorskim w poniedziałek dotarło kolejne 22 tys. szczepionek przeciw Covid-19. Dwie największe placówki w Bydgoszczy - szpitale uniwersyteckie - w tym tygodniu zaszczepią przeszło 1,7 tys. osób z grupy zero. Wcześniej do 27 szpitali węzłowych w województwie trafiło ponad 26 tys. dawek szczepionek.

Akcja szczepień

15 stycznia w całej Polsce ruszy rejestracja na szczepienia dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Potrwa ona do 21 stycznia. Osoby, które skończyły 70 lat będą mogły rejestrować się na szczepienia od 22 stycznia. Szczepienia zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia w 6 tys. punktów w całej Polsce.

18 stycznia rozpoczną się szczepienia pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Do tej pory chęć zaszczepienia się zadeklarowało ok. 70 proc. mieszkańców DPS-ów.