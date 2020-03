Ministerstwo Zdrowia we współpracy z IBM Polska uruchomiło wirtualnego asystenta. Jest dostępny w serwisie pacjent.gov.pl i umożliwia szybkie uzyskanie online odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Budynek szpitala wojewódzkiego im. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie / Wojtek Jargiło / PAP

Asystent rozwieje wątpliwości dotyczące m.in. zakażenia, objawów, kwarantanny, leczenia, zasad przemieszczania się, postępowania w razie zachorowania lub podejrzenia choroby, pracy czy wprowadzonych w związku z epidemią aktów prawnych.

Wirtualny asystent został uruchomiony w serwisie pacjent.gov.pl i - jak akcentuje resort - jest codziennie zasilany nowymi informacjami autoryzowanymi przez rządowe instytucje: Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny i Narodowy Fundusz Zdrowia tak, by mógł odpowiadać na pytania zadawane przez internautów.



Resort wyjaśnia, że wirtualny asystent, oparty jest na technologii IBM Watson Assistant, czyli na algorytmie, który korzysta z technik machine learning, sieci neuronowych oraz baz referencyjnych, działa w chmurze publicznej.

Jak działa asystent?

Został stworzony w Departamencie Rozwoju Systemu e-zdrowie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) we współpracy z IBM Polska. MZ podaje, że powstał w zaledwie kilka dni, jest stale zasilany nową wiedzą po to, aby przez cały czas rozwijał się o nowe tematy i uczył odpowiadać na pytania.



Jeśli system nie znajdzie właściwej odpowiedzi, przekieruje do kontaktu z odpowiednimi instytucjami, np. z Telefoniczną Informacją Pacjenta, obsługiwaną przez NFZ, do właściwej sekcji serwisu www.pacjent.gov.pl czy do serwisu rządowego www.gov.pl/koronawirus.





Wirtualny asystent jest odpowiedzią na stale rosnącą liczbę zapytań dotyczących koronawirusa. Dzięki temu, że jest on dostępny online, udziela odpowiedzi w zaledwie kilka sekund o każdej porze dnia i nocy. Do tego jest bardzo intuicyjny w użytkowaniu i każdy z nas z łatwością z niego skorzysta - tłumaczy odpowiedzialny w resorcie za informatyzacje wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.



Dyrektor generalny z IBM Polska Jarosław Szymczuk dodaje, że wirtualny asystent został zaprojektowany z myślą o wspieraniu wszystkich osób w Polsce, które potrzebują uzyskać porad i odpowiedzi.



Rozwiązanie to działa w chmurze publicznej IBM, dlatego tak szybko można było je zaimplementować - mówi.



Rozwiązanie działa na najpopularniejszych przeglądarkach: Mozilla Firefox, Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari. Można z niego korzystać także na urządzeniach mobilnych.



MZ zachęca, by korzystać ze wszystkich dostępnych w Polsce rozwiązań e-zdrowia, w szczególności z e-recepty i z e-skierowania oraz z teleporad lekarskich, które można uzyskać bez konieczności wychodzenia z domu.