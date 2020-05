W szpitalu jednoimiennym w Zgierzu przyszło na świat kolejne zdrowe dziecko, którego rodzice są zakażeni koronawirusem. Chłopczyk ma na imię Tymon. On i jego mama czują się dobrze – poinformowały służby prasowe marszałka województwa łódzkiego.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

To dowód na to, że cuda się nie zdarzają, ale dzieją. Między innymi dzięki profesjonalnie przygotowanemu personelowi szpitala w Zgierzu - podkreśla marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreibe.



Tymon to kolejny zdrowy noworodek, dziecko zakażonych koronawirusem rodziców, które przyszło na świat w zgierskim szpitalu. Pierwsza była urodzona pod koniec marca Klara. Dziewczynkę 1 maja rodzice odebrali ze szpitala. Spędziła miesiąc w izolacji.

Prawie 600 nowych zakażeń w Polsce

Ministerstwo Zdrowia we wtorek po południu poinformowało o 360 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Resort podał także, że z powodu Covid-19 zmarło 12 osób. Oznacza to, że tylko w ciągu ostatniej doby w Polsce zanotowano aż 595 przypadków koronawirusa oraz 28 zgonów.

Łącznie w naszym kraju odnotowano 16 921 zakażeń, a 839 osób zmarło.

Najwięcej przypadków do tej pory jest na Śląsku - w związku z pogarszającą się sytuacją w województwie odbyło się tam kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego, a do czwartku potrwają badania przesiewowe górników.

Na całym świecie odnotowano blisko 4,3 mln zakażeń SARS-CoV-2.